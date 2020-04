Le foto di Diletta Leotta che festeggia il compleanno in compagnia del fidanzato attuale Daniele Scardina

«Diletta Leotta» festeggia i suoi primi 28 anni con il fidanzato Daniele Scardina. Le foto, rare, sui social. Un compleanno in quarantena per la bionda conduttrice volto DAZN. Ma non è da sola a festeggiare. Con lei, il pugile, il fidanzato Daniele Scardina, con cui Diletta fa coppia fissa ormai da circa un anno. I due non amano esibire il loro amore, infatti le foto che li ritraggono insieme sui propri profili social sono rare, ma in occasione del compleanno “da reclusi”, la Leotta ha preferito omaggiare tutti i suoi followers con una bella foto che li ritrae insieme abbracciati.

Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina stanno trascorrendo l’isolamento forzato dovuto al Covid-19 nella casa di lui a Milano, nei pressi di Porta Garibaldi. La storia fra i due è iniziata in sordina a metà 2019, poche sono le dichiarazioni rilasciate dalla coppia, eccetto un’intervista del pugile uscita su Chi dove di fatto ha confermato la relazione.

Diletta Leotta è seguitissima sui social anche per gli abiti succinti che fanno fatica a contenere un corpo esplosivo. Sarà geloso il suo Daniele? “Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”, ha spiegato il pugile. Anche Scardina ama pubblicare foto che mettono in risalto il suo fisico da macho… perciò… pari e patta!