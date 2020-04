La cantante Pink dona 1 milione di $ per la ricerca sul Coronavirus Covid-19 ad un Ospedale di Filadelfia

«Pink»: “Mio figlio e io positivi e guariti dal Coronavirus”. L’epidemia da Covid-19 non guarda in faccia nessuno, neanche le Star. La cantante Pink ha dichiarato di essere positiva al coronavirus, anche il figlio di tre anni, Jameson, ha contratto il virus. La cantante statunitense ha deciso di donare 1 milione di $ per la ricerca del Covid-19 negli Stati Uniti. La Pop Star P!nk ha pubblicato un post su Instagram per comunicare la notizia che sia il figlio e lei, sono guariti. Pink ha sconfitto il Coronavirus ed è guarita.

Gossip – Notizie Ultima Ora – Gossip Tv – Grande Fratello Vip – L’Intervista – Oroscopo

Dopo di 15 giorni di quarantena P!nk e il figlio Jameson hanno debellato il coronavirus

Pink

Pink ha rivelato in un lungo post su Instagram che sia lei che il figlio Jameson di tre anni sono risultati positivi due settimane fa e dopo un periodo di quarantena ne sono usciti fuori entrambi. La cantante P!nk racconta: “Due settimane fa io e mio figlio di tre anni, Jameson, abbiamo cominciato ad evidenziare i sintomi del Covid-19. Fortunatamente il nostro medico di base aveva accesso al test e siamo risultati positivi. L’altro giorno abbiamo rifatto il test e grazie a Dio, adesso è negativo” .

1 milione di dollari per la ricerca sul Coronavirus

P!nk Ha inoltre aggiunto che donerà 1 milione di dollari ad un ospedale di Filadefia per la crisi da Coronavirus e un altro alla città di Los Angeles. La Pop Star critica la politica del Presidente degli U.S.A.: “E’ assolutamente ridicolo e fallimentare per il nostro governo non rendere i test più ampiamente accessibili. Questa malattia è seria e reale”.