Signorina ex corteggiatrice, o ex isolana, o ex cognata di Ceci Rodriguez. Insomma ex! Lei NON è e non sarà mai nemmeno l'unghia, smaltata o no, di Elena. Le chieda scusa, chieda scusa a una persona vera. E perbene. Lei signorina ex di qualcosa o di qualcuno , impegnata come è nel poggiare le sue pudenda a favore di flash, ha forse non conosciuto le battaglie, fatte di cadute e grandezze, di lacrime e vittorie , di una Donna con la D maiuscola. Che di ex ha solo un passato da primadonna in tv, al cinema e tra le pareti della sua meravigliosa, caldissima casa. Chieda scusa a una mamma, a una donna. A me può offendere quanto vuole. Elena NO. Non si tocca.