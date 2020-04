Soleil Sorge replica Karina Cascella: “Questa, continua e inizia a sfiorare il limite sottilissimo di ciò che è punibile legalmente…”

Come preannunciato nel precedente articolo, il tifone è arrivato e Tanto tuonò, che alla fine piovve! E non più tardi di 6 ore fa, Soleil Sorge, direttamente dalla Repubblica Domenicana, tramite un video su Stories Instagram, ha replicato e si è difesa, dalle offese fatte tre giorni fa da Karina Cascella che scrisse quanto segue: “Donne così non ci servono! Specialmente in un periodo come questo e questa ragazzina ha solo della segatura nel cervello! Ma davvero questo microbo (perché di ciò si tratta) si permette ancora di parlare? Ma davvero tale Soleil Sorge, senza un minimo di cervello, attacca e offende una donna come Elena Santarelli? Oppure Cecilia Capriotti?”. Una nullità che non dovrebbe avere la possibilità di esprimersi perché dice solo minchiate”

Soleil Sorge, tuona dai Caraibi e risponde a Karina Cascella: “Sono scioccata dal comportamento di certe donne”.

Come ricorderete senz’altro, Soleil Sorge è finita al centro della bufera, per via dell’attacco del giornalista Alberto Dandolo, circa una vecchia fotografia postata dal Soleil Sorge. in seguito attaccata perchè fuggita all’estero per scappare dal Coronavirus. Ebbene, Elena Santarelli commentò le accuse mosse dal giornalista, e Soleil Sorge si incazz* tremendamente per il l’intervento ritenuto fuori luogo della showgirl.

A questo punto entra in scena la Cascella per difendere la Santarelli. Karina massacrò letteralmente la ex Pechino Express. Andiamo a vedere come si è difesa Soleil Sorge dalle parole pesantissime della Cascella…

Soleil Sorge si difende da Karina Cascella:“Ci sono tantissimi italiani che, come me, sono fermi all’estero… ”

Soleil Sorge: “Come sapete credo vivamente che i social debbano essere usati in modo positivo e costruttivo – ha affermato la Sorge – odio a dare spazio a certe bassezze. A volte, però, ci sono cose che vanno oltre la volontà e sono sbagliate. Io sono scioccata dal comportamento di certe donne, che hanno carriera ed età più grande della mia, che si abbassano a certo livelli nel darmi addosso”.

Soleil Sorge:“Basta un minimo di intelligenza per vedere l’evidenza e informarsi su quella che è la situazione globale. Ci sono tantissimi italiani che, come me, sono fermi all’estero e informarsi un po’ come tutti la stiamo vivendo questa situazione. Ovviamente questo è inutile quando ci si basa su fake news o si vuole appoggiare altri ignoranti”.

Soleil Sorge:“Nonostante io abbia cercato di smorzare la cosa, ignorando e bloccando perché era arrivato al limite del penoso, questa, continua e inizia a sfiorare il limite sottilissimo di ciò che è punibile legalmente. Come la diffamazione, come il bullismo e lo stalking. L’unica cosa che mi viene in mente è un grandissimo insegnamento che dice che quando ci si trova davanti a persone sporche, bisogna dare l’altra guancia”. Queste le parole di Soleil Sorge, che potete trovare nelle stories di soleil (@soleil_stasi)