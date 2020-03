Rivelazione di Fabio Testi a Live – Non è la D’Urso circa le tresche con le VIP…

Ultime Notizie Gossip – Clamoroso a “ Live – Non è la D’Urso ” news – Fabio Testi rivela i suoi flirt a “ Live – Non è la D’Urso ”. Come un fulmine a ciel sereno, esplode la rivelazione dell’attore Fabio Testi in collegamento da casa con Barbara D’Urso. Durante la puntata Barbara D’Urso ha chiesto espressamente a Testi hanno circa la veridicità sulla storia con Adriana Volpe (che già vi avevamo anticipato) ai tempi del GFVIP. L’attore non nega assolutamente, ma se prende con il settimanale Nuovo del direttore Riccardo Signoretti che ha rispolverato la vecchia storia con Adriana Volpe.

Le notti d’amore dell’attore con Adriana Volpe, Katia Ricciarelli

Live – Non è la D’Urso news – Fabio Testi

Ultime Notizie Gossip da Live – Non è la D’Urso – L’attore circa la conduttrice televisiva Adriana Volpe dice: “ Credo che sia di poco gusto pubblicare la foto di Adriana vicino a un altro uomo, c’è una bambina che vede la mamma sulla con un uomo diverso dal padre, non mi piace!! E’ successo? Dimentichiamolo, vero o falso è successo 20 anni fa ”. Poi l’attore si rivolge alla padrona di casa: “ Barbara… anche con te sono stato a letto, ho una foto che lo dimostra ”.

La tresca con Barbara D’Urso e Katia Ricciarelli

Ultime Notizie Gossip – Barbara D’Urso la prende sul ridere e svia incalzando l’attore su Katia Ricciarelli: Barbara chiede anche della short con Katia Ricciarelli e l’attore senza batter ciglio: “ Non capisco perché ha negato!! Ci siamo incontrati dalle nostre parti… E più volte quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore. L’ha detto lei ai microfoni. Adesso non capisco perché dica così. L’ha sempre ammesso! All’epoca aveva anche indispettito la mia ex moglie perché lo disse davanti a tutti ”. Si allunga ogni giorno che passa la lista dei flirt di Fabio Testi.