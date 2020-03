Corna, Gossip e tradimenti a Buckingham Palace, litigate furibonde al GFVIP 4 e tanto altro.

Nel “Gossip della settimana“: tutte le news e le ultime novità sui personaggi famosi protagonisti dello Spettacolo e non. Ad esempio, dalle ultime notizie gossip reali inglesi, ovvero dai reali d’inghilterra alle Vip incinta. I nuovi look delle Vip, gli amori finiti e tanto altro gossip. La scorsa settimana siamo stati spettatori di molti gossip delle Star. Vediamo cosa è successo. Il gossip di Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi, che sono stati paparazzati insieme per le vie del centro di Roma e attualmente stanno passando insieme la quarantena.

Gossip della settimana e le notizie gossip vip

IL GOSSIP DELLA SETTIMANA, NEWS

La Principessa Eugenia di York prende il posto di Meghan Markle? In questo momento sembra essere risentita per non ricopre nessun incarico ufficiale a Buckingham Palace. Infatti è ai ferri corti con Meghan Markle fatta fuori dalla Regina Elisabetta II. Quindi dopo il complotto, Eugenia di York potrebbe sostituire a Palazzo Meghan. Arriviamo al gossip Italiano a Pomeriggio 5 Francesca De Andrè ha annunciato di voler diventare mamma, non è chiaro se è incinta del nuovo fidanzato Giorgio Tambellini, l’uomo che aveva lasciato per Gennaro Lillio di Pechino Express.

Vip incita che hanno partorito, nuovi look e gli amori finiti

Enzo Iacchetti torna a parlare della love story con la showgirl Maddalena Corvaglia e rivela particolari della vita privata sulla ex relazione. Costanza Caracciolo ha partorito e ha annunciato la nascita della seconda figlia di Bobo Vieri. Francesca Cipriani nuovo look: la Regina della Pupa e il Secchione in tempo di quarantena si improvvisa parrucchiera: il risultato? L’attrice Carolina Crescentini sembra essere incinta di Francesco Motta. L’annuncio potrebbe arrivare a sorpresa.

Matrimoni in arrivo, rivelazioni e amori che finiscono…forse

La conduttrice televisiva Simona Ventura rivela il matrimonio con Giovanni Terzi, appena terminata la quarantena. Belen Rodriguez fa una rivelazione su Emma Marrone che non t’aspetteresti mai, eppure è così. Il gossip amici 2020 ha del clamoroso, Francesca Tocca e Valentin si sono forse si lasciati. L’annucio del ballerino scatena un putiferio sul web e intanto Todaro lascia casa.

Corna a Palazzo, l’anniversario di Emma, litigate in diretta e i flirt con le Vip

Lo scandalo delle corna a Buckingham Palace. La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton sembra orientata a chiedere il divorzio dopo l’ultima scappatella del marito con l’amica di lei: Rose Hansbury. La cantante Emma Marrone, festeggia l’anniversario, 10 anni fa la vittoria ad Amici 9 e ripercorre la sua carriera e i successi. La ex GFVIP Clizia Incorvaia litiga in diretta con l’amante del suo ex marito Francesco Sarcina! La lista dell’attore Fabio Testi aumenta, e lui rivela le donne Vip che si è portato letto.

Tutto il gossip sul Grande fratello Vip, offese, proposte di matrimonio e litigate furiose

Sossio Aruta sempre più innamorato, dal GFVIP fa la Proposta di Matrimonio a Ursula. Grande Fratello Vip, Lite furiosa Fernanda Lessa vs Antonella Elia, le 2 arrivano alle mani. Imbarazzo al Grande Fratello VIP, Antonio Zequila offende pesantemente Antonella Elia: ” Sei un cane da prendere a sassate “. Poi abbiamo assistito alla provocazione di Zequila nei confronti di Sossio Aruta e rischia grosso.

E per finire in bellezza, la semifinale della quinta gara, di Amici 2020. Vediamo i finalisti di Amici 19. Sono rimasti in 4 a contendersi la finale di venerdì 3 aprile.