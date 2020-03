Ultime notizie gossip reali inglesi. La Regina Elisabetta II, fa lo sgambetto alla Duchessa di Sussex Meghan Markle e apre alla successione della nipote Eugenia di York

News, Gossip Reale – Ultime notizie gossip reali inglesi. La principessa britannica Eugenia di York, è la secondogenita del Duca di York Andrea e di Sarah Ferguson. E’ la nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo e cugina dei più blasonati Principi cugini William e Harry, è riuscita a fare lo sgambetto alla Duchessa di Sussex Meghan Markle con l’aiuto della regina Elisabetta II. Secondo la talpa del tabloid inglese Express, la Duchessa di York avrebbe (facoltà per discendenza) buone possibilità di sostituire Meghan Markle a Buckingham Palace. Cosa ne sarà di Harry?

Gossip Reale, Eugenia di York In questo momento è Direttrice di una galleria d’arte a Londra e attualmente, sembra essere risentita per non ricopre nessun incarico ufficiale a Buckingham Palace. Infatti la sua regale presenza è richiesta solo per i pochi eventi ufficiali. Con Meghan Markle e Harry fatti fuori dalla Regina, e il loro allontanamento è previsto a partire dal 1 aprile, Eugenia, è la candidata numero uno alla successione di Meghan.