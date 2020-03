Le fantastiche imitazioni Sossio, Antonella, Paola e Denver si sbellicano dalle risa…

Grande Fratello Vip 2020. Ormai è tarda notte nella Casa del Grande Fratello vip, e Sossio Aruta non prende sonno. Nel frattempo intrattiene gli inquilini della sua camera con le imitazioni di Antonio Zequila. Sossio Aruta imita Zequila quando va in piscina a chiedere scusa alle donne della Casa del Grande Fratello Vip. Nella camera ad ascoltare l’ex calciatore, ci sono, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver, che neanche a dirlo si sbellicano dalle risate per l’imitazione. Come se non bastasse, Sossio continua prendere in giro il latin lover del GFVIP, al secolo er mutanda: ” Adesso vi lascio, perchè mi aspetta l’impresa delle pulizie…”

Sossio imita Zequila

Nel video qui sotto del Grande Fratello Vip 2020, possiamo vedere Sossio Aruta imitare Zequila, per la gioia dei suoi compagni d’avventura. Di questi tempi, due minuti di pura ironia, sono i benvenuti, e ci sta, che Sossio Aruta imita Zequila. Facciamoci due risate…