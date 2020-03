Ultime notizie dalla conduttrice televisiva e modella argentina su Emma Marrone e vita privata

“Belen Rodriguez” Le ultime news e la rivelazione di Belen su Emma Marrone che non t’aspetti mai. La conduttrice televisiva e modella argentina Belen Rodriguez si è raccontata in una lunga video-diretta con Chi-magazine su Instagram, e ha raccontato al giornalista Valerio Palmieri come procedono i suoi giorni costretta a casa in quarantena a causa dell’emergenza nazionale da Covid-19. La conduttrice di casa Medisaet durante la lunga chiacchierata ha rivelato molte cose interessanti. Alcune rivelazioni sono veramente sbalorditive, vedi quelle su Emma Marrone. Cose davvero impensabili, che non t’aspetti mai da un personaggio famoso come lei nel pieno della carriera. Vediamole insieme.

Gossip Notizie Ultima Ora Gossip Tv L’Intervista Grande Fratello Vip Amici Uomini e Donne

Belen Rodriguez news della diretta #CHIrestaacasa su @chimagazineit, il canale Instagram del settimanale Chi

Belen Rodriguez news dalla conduttrice argentina sulla vita privata

La conduttrice televisiva e modella ha parlato molto della sua vita privata. A partire da Stefano De Martino, al figlio Santiago, di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che stanno trascorrendo la quarantena in Trentino. Passando dal suo arrivo in Italia, all’esordio sul palco dell’Ariston in quel di Sanremo. La quarantena da Covid-19, i suoi timori, fino ai prossimi impegni lavorativi. Poi la conduttrice ha svelato alcuni risvolti inimmaginabili sulla cantante salentina Emma Marrone ex fidanzata di Stefano De Martino, che nessuno avrebbe mai immaginato, neanche una mente fervida sarebbe riuscita a capire i timori della showgirl argentina.

Su Stefano Belen racconta: “Le paure mi mangiavano il cervello -ha ammesso- Non riuscivo a prendere una decisione…”

Belen Rodriguez, ha raccontato del suo fidanzamento con Stefano De Martino. “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi succede quello che succede”, – e aggiunge – “La verità è che molto spesso sfruttavamo il tempo che avevamo con Santiago per fare delle chiacchierate insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo. Poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Non riuscivo a prendere una decisione, non sapevo se tornarci o meno ”. Di seguito possiamo vedere il video integrale dell’intera intervista di Belen Rodriguez rilasciata a Chi magazine.