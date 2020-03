Gossip, Vera Gemma dopo Pechino Express 2020:“E’ stato un periodo orrendo…”

Gossip, Vera Gemma dopo Pechino Express 2020. Ieri sera è andata in onda su Rai2 la sesta puntata di Pechino Express. E tutti noi abbiamo assistito all’eliminazione de I Sopravvissuti. Tant’è, che le Collegiali intimorite… hanno salvato mamma e figlia (per un passaggio ricevuto), forse, e quindi eliminato I Sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro Lillio. Intanto l’attrice ha rilasciato un’intervista al noto settimanale Diva e Donna. In questa occasione Vera Gemma ha parlato della sua vita privata e dell’esperienza a Pechino 2020 che non poteva mancare e ha rivelato di un periodo da dimenticare… ma non ci riesce e per questo, è a dir poco alterata…

Vera, rivela il suo dramma che le ha rovinato la vita intima nell’interiore

Vera

Vera Gemma rivela il dramma di quanto rimase incinta… pane al pane, vino al vino

Gossip – Al giornalista di Diva e Donna risponde: “E’ stato il periodo più orrendo della mia vita…E quando le altre mamme rivendicano i mesi della gravidanza come stupendi, ogni volta penso: ‘Ma che vita di mer*a hai avuto?” – aggiunge – “Ho vissuto il mio amore in silenzio, a 20 anni avevo perso la testa…Purtroppo non l’ho mai incontrata. Mi spaventa questa popolarità…” aggiunge l’attrice.

Pane al pane, vino al vino, questa è Vera: schietta, verace e battagliera, (come piace a tutti noi) e nonostante il dramma della gravidanza che l’attanaglia come donna…guarda avanti e vive alla giornata…