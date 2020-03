Lite al “Grande Fratello Vip”: Fernanda Lessa vs Antonella Elia, litigata organizzata da Zequila e Lessa

Lite Grande Fratello Vip: Ultime notizie dal grande Fratello. Grande Fratello ultima ora. Grande Fratello Vip lite furibonda tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, alzano le mani e Antonio Zequila spintona bruscamente Antonella Elia. Le due concorrenti e pretendenti alla finale arrivano ad alzare le mani. Nella casa sta scucendo di tutto. Un vero e proprio putiferio. Ormai è chiaro a tutti, Zequila sta cercando in tutti i modi di far fuori Antonella, costi quel che costi. Al reality show Grande Fratello VIP, ieri, Antonio Zequila ha complottato in girdino con Fernanda e l’attore nel discorso ha violato tutte le regole e offeso pesantemente Antonella Elia. “Andrebbe bastonata come i cani randagi”.

Fernanda Lessa ruba nell’armadio di Antonella Elia e le concorrenti arrivano alle mani. la litigata è stata pianificata da Antonio Zequila, nel pomeriggio di ieri

Lite Grande Fratello Vip organizzata ad doc dall’associazione Antonio Zequila e Fernanda Lessa. Dopo le offese di ieri sera, guarda caso, oggi Fernanda è andata a prendere i biscotti dall’armadio di Antonella, invece di prenderli dal barattolo della cucina. E tutti sanno benissimo che lei prende i suoi 2 pacchi di biscotti senza glutine e li custodisce nel suo armadietto. Una chiara provocazione. Le offese di ieri sono in cavalleria? “Un cane randagio che va preso a sassate” Anche questa la Produzione del Grande Fratello Vip farà finta che nulla è accaduto?