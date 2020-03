News Gossip, Diana Del Bufalo e Tavassi in quarantena “forzata”… Giorni difficili per la neo coppia della coppia

News Gossip – Diana Del Bufalo e Edoardo sono stati paparazzati insieme per le vie del centro di roma dal settimanale Chi qualche settimana fa. Roba da Gossip… E come possiamo vedere dalle foto, i due fidanzati appaiono e felici, contenti e spensierati. Attualmente la coppia Diana Del Bufalo e Tavassi non ha più bisogno di nascondersi da niente e da nessuno visto che convivono insieme. Tant’è che anche sui social condividono la love story con i fan. Diana ed Edoardo stanno passando insieme la quarantena, piaga sociale causata dall’emergenza nazionale causata dal Coronavirus.

La quarantena di Diana e Edoardo sotto le lenzuola e non solo…

Diana Del Bufalo e Tavassi

News Gossip – Nelle story di Instagram condividono momenti di quotidianità, in questo periodo di reclusione “forzata”. In questi giorni sembrano davvero essere “costretti” all’isolamento, i due si mostrano spesso sul social, di cui sopra, mentre passeggiano nelle campagne romane…beati… loro!

Intanto facciamo chiarezza: Diana è fidanzata con Edoardo Tavassi, che è il fratello dell’indimenticabile ex GF 11 Guendalina Tavassi. Tanto per spettegolare, il fratello di Guendalina, Edoardo, non sarebbe proprio il signor nessuno, ma si occupa di doppiaggio e videomaker. Per la nostra e per la vostra curiosità, abbiamo svelato, chi è e che mestiere fa il fidanzato di Diana Del Bufalo.