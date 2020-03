Grande Fratello news ultim’ora, l’ex calciatore Sossio Aruta fa un assist ad effetto dal GFVIP, ora la palla gol a quest’ora è arrivata in Puglia ad Ursula. Come va a finire?

Grande Fratello Vip 2020 » Grande Fratello news ultim’ora dalla Casa – Sossio Aruta ci prova, è sicuro di andare in goal, chissà cosa risponderà a questo punto Ursula? Il tutto è successo circa due ore fa. Nella Casa del Grande Fratello Vip arrivano due lavagne per il cruciverba per il passatempo dei GFVIP. Sossio è il più lesto di tutti, si smarca e si impadronisce della lavagna, a quel punto, prende in mano un pennarello, scrive un messaggio alla compagna Ursula, vede la porta, si invola sulla trequarti, e fa l’assist d’amore verso Ursula Bennardo che deve solo spingere la palla in Goal.

Sossio Aruta dal Grande Fratello Vip 2020, fa la proposta di Matrimonio ad Ursula

Sossio manda il messaggio a Ursula

Grande Fratello news ultim’ora – Il primo finalista e pilastro del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, conferma l’amore per la compagna e di conseguenza per la piccola. Stamattina, conscio che Ursula Bennardo riceverà il suo messaggio, con tutta la calma e la semplicità di questo mondo, le scrive un messaggio chiaro e tondo: URSULA TI VOGLIO SPOSARE! Vediamo cosa risponderà Ursula Bennardo.

Ursula accetterà la proposta di Sossio?

Grande Fratello news ultim’ora – Una volta scritto il messaggio, sistema la lavagna a favore della telecamera… si accerta che la scritta venga inquadrata bene. Ora è sicuro che la compagna leggerà il suo messaggio. Di seguito, possiamo vedere il video della proposta di matrimonio fatta dal bomber Sossio Aruta per la sua Ursula. La compagna del bomer metterà a segno il goal più importante della sua vita?