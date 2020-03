La De Andrè è incinta? L’opinionista di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso verso la maternità

Gossip, “Francesca De Andrè” incinta? L’opinionista dei programmi Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, ospite nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso, ha annunciato di voler diventare mamma molto presto. La convivenza con il fidanzato Giorgio Tambellini, l’uomo che aveva lasciato per Gennaro Lillio di Pechino Express, è appena iniziata e già sogna di mettere su famiglia. La coppia, in realtà, aveva già vissuto insieme a Milano da lei e in Toscana da lui. “Abbiamo deciso di prendere un appartamento tutto per noi” ha dichiarato la De Andrè.

Gossip, “Francesca De Andrè” incinta? La coppia allarga la famiglia, è arrivato Guchi

“Ho un forte istinto materno”, ha dichiarato Francesca sulle pagine del settimanale di gossip e spettacolo Nuovo Tv. L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, ha dichiarato che al momento, però, la maternità non è nei programmi imminenti, anche perchè il fidanzato Giorgio Tambellini ha già un figlio e insieme a lui trascorrono molto tempo. La coppia ha comunque deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di un cagnolino di nome Gughi, un barboncino toy che ha già quattro mesi: “Ci dà grande gioia”.

Francesca matrimonio con Giorgio Tambellini

Gossip, Francesca De Andrè incinta? Il matrimonio di Francesca non è alle porte. Se per l’arrivo del primo figlio dobbiamo ancora aspettare, forse, ancora non è chiaro, al momento per la coppia non sono imminenti le nozze. la De Andrè e Giorgio Tambellini non si sposeranno a breve perchè lei preferisce ancora aspettare. Ora c’è Gughi, per i fiori d’arancio e il bebè c’è tempo.