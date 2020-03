Kate Middleton e William hanno litigato per le corna! A Buckingham Palace, William segue le orme di papà…

“ Kate Middleton news ” – Ultime notizie Gossip reali inglesi – L’ennesimo tradimento a Buckingham Palace. Kate Middleton e William divorzio in arrivo? Oggi si pettegola sulle corna Reali. Kate è stata tradita di nuovo dal Principe William. A Buckingham Palace tornano di moda le corna e i tradimenti. William segue le orme del celebre padre. Il tradimento del principe William con Rose Hansbury, riemerge dalle ceneri del 2017, appena dopo il matrimonio. Tre anni di tradimenti e altrettanti gossip circa le scappatelle a cadenza del duca di Cambridge con Rose.

Kate e William matrimonio in bilico?

Kate Middleton news – Il principe sembra essere addirittura scocciato dai gossip sull’infedeltà con la loro amica Rose Hanbury. A saperne di più, è Daniel John William Wootton direttore del noto quotidiano The Sun. Lo stesso afferma, che Kate, abbia avuto un litigio con Rose, e William, è dovuto intervenire per separarle. Roba da gossip!

I gossip britannici sostengono che il giorno del matrimonio reale, Rose Hansbury e suo “marito” David George Philip Cholmondeley, erano presenti al matrimonio, avvenuto appunto 2017….

Ultime notizie Gossip reali inglesi, Kate e Middleton William divorzio all’uscio?

Kate Middleton news – Lo scrittore britannico Giles Robin Patrick Coren, confermò l’avvenuto tradimento a Kate in un tweet: “Sì. è un affare!!”. Secondo alcuni, tabloid, Giles fu costretto a cancellare il suo tweet, (da Kate) ma ormai la frittata era fatta. A seguito del post, Kate e William litigarono, lei prese i 3 figli e lasciò il palazzo di corsa.

Kate e Middleton William divorzio – La regina Elisabetta II ha chiesto al Principe William di sistemare tutto con la moglie, ma la Duchessa Cambridge sembra orientata a chiedere il divorzio dopo l’ultima scappatella del marito con l’amica di lei: Rose.

William e Harry litigano per le scappatelle…

Ultime notizie Gossip Reali Inglesi – Lo scandalo delle corna a Buckingham Palace, non ha solo messo in crisi il matrimonio tra Kate Middleton e William, ma ha rovinato anche il rapporto con suo fratello Harry che ha affermato: “ La nostra famiglia si è rovinata per le corna e tu fai lo stesso?. Questo sarebbe il motivo per cui Harry ha lasciato il Palazzo.