Simona Ventura news sulle prossime nozze con il compagno

“Simona Ventura” si sposa ‹ con il compagno Giovanni Terzi. La conduttrice televisiva annuncia le nozze. Il matrimonio con il fidanzato attuale Giovanni Terzi è previsto appena finita la quarantena. La Ventura in una lunga video-diretta con Chi-magazine su Instagram, la conduttrice televisiva ha raccontato al giornalista Valerio Palmieri come procedono i suoi giorni costretta a casa in quarantena a causa dell’emergenza nazionale da Covid-19. La conduttrice di casa Rai durante la chiacchierata ha rivelato molte cose interessanti, vediamole. Simona Ventura matrimonio, vita privata e prossimi impegni lavorativi…

La conduttrice dalla quarantena: “ Stare tutti i giorni a casa…”

Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi

E a quanto detto dalla conduttrice, sembra che per lei questa quarantena, ha fatto capire, sia positiva sotto il profilo famigliare e dell’amore con il fidanzato attuale. Simona Ventura matrimonio alle porte con Giovanni Terzi. La Ventura parla di questo periodo purtroppo storico e dice: “Questa quarantena è una svolta epocale, storica. Quando ricominceremo questo sarà un momento da ricordare nei libri di scuola ” – e aggiunge – “Io sono a casa con tutti i figli, cosa che negli ultimi anni accadeva raramente e questo per me è molto importante.”

Simona Ventura si sposa a breve: “ Giovanni Terzi mi da calma e serenità… ”

La rivelazione, Simona Ventura matrimonio con il fidanzato attuale Giovanni Terzi. Poi la conduttrice sul compagno dice: “Anche stare tutti i giorni a casa è comunque una prova per tutte le coppie. Noi comunque ci amiamo molto più di prima. Se sono ancora convinta di sposarlo dopo la quarantena? Si, ancora di più!

Questo è più di un matrimonio, è più di un reality.” – e sul compagno aggiunge – “È la mia roccia… mi da calma e serenità”. invece sui prossimi impegni televisivi: “Quando si potrà riprendere torno in Rai con Settimana Ventura e con la seconda serie di Discovering Simo”.