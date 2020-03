Francesca Cipriani look inedito e la frangetta le dona lucentezza al viso

“Francesca Cipriani” nuovo look e nuovo taglio di capelli. Nuovo Look Francesca Cipriani, una ne fa cento ne pensa. La giunonica protagonista del programma La pupa e il secchione e viceversa ha scelto di cambiare il suo aspetto sfoggiando una bella frangetta “fai da te”. In quarantena per l’emergenza Coronavirus l’ex pupa ha voluto sfidare se stessa tagliandosi i capelli da sola. La dimostrazione del risultato del look tutto nuovo è la foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il Nuovo Look Francesca Cipriani con la frangetta

Nuovo taglio di capelli, la Cipriani si improvvisa parrucchiera e scatena il gossip

Gossip news: La Cipriani condivide con i fan il risultato del suo nuovo taglio di capelli. “Impara l’arte e mettila da parte. In diretta dal mio bagno oggi mi sono improvvisata parrucchiera. Vi piace il mio nuovo look?” è la didascalia alla foto. Francesca ha optato per una nuova frangetta e ha lisciato i capelli. “Stai molto meglio così che con i boccoli”, “Che bella con la frangia…”, “Sembri una barbie”, “Stai benissimo così, sei triplamente più carina” commentano i followers.

La Regina de La Pupa e il Secchione e Viceversa sembra aver fatto centro con il nuovo aspetto

Francesca Cipriani nuovo look piace anche ai suoi fan. Il suo profilo social parla chiaro. I follower sono concordi che la Regina de la Pupa e il Secchione è bellissima con il suo nuovo look intrigante. Il nuovo aspetto di Francesca sembra aver fatto colpo. Siamo sicuri che appena potrà uscire di casa farà una strage di cuori. E chissà… magari troverà il tarzan, l’uomo che le farà girare la testa. Al momento possiamo dire che la frangetta le sta benissimo, le addolcisce il viso e la rende ancora più bella. Non trovate?