L’indiscrezione, la Crescentini incinta del marito Francesco Motta?

Carolina Crescentini incinta? Gossip news – L’attrice è legata sentimentalmente a Francesco Motta dal 2017. Ad unirli è la passione per l’arte. Lui cantautore e lei attrice con una passione per la musica e la scrittura. La loro storia d’amore va a gonfie vele. Carolina e Francesco si sono sposati il 7 settembre 2019 con un matrimonio a sorpresa celebrato in Toscana. “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa” è la didascalia alla foto pubblicata su Instagram dall’attrice ad annunciare ai fan le nozze già avvenute. A suggellare la loro unione manca solo l’arrivo di un bebè.

Gossip news Carolina Crescentini innamorata pazza del marito Francesco Motta

Gravidanza a sorpresa? Carolina Crescentini incinta di Francesco?

Non ci stupirebbe affatto se anche l’annuncio della gravidanza arrivasse a sorpresa. Carolina sulle pagine della rivista F ha dichiarato di essere innamorata pazza del marito Francesco Motta. Durante l’intervista l’attrice ha svelato: “Sarei pronta per un bebè”. Dopo le nozze a sorpresa il gossip tiene la coppia sott’occhio. Spesso si spettegola su una possibile gravidanza, ma al momento restano solo pettegolezzi.

L’attrice non è ancora in dolce attesa, ma ha confessato di essere pronta a diventare mamma. “Perché no? Non sono una che fa programmi” aveva dichiarato al settimanale Nuovo. In questo periodo di quarantena per l’emergenza Coronavirus la coppia potrebbe mettere in cantiere un bebè. Tutto è possibile. Non ci resta che aspettare la notizia della gravidanza dai diretti interessati. Magari con una bella foto del pancione pubblicata sui social.