Grande Fratello Vip, Antonio Zequila dopo la lite continua a provocare Sossio Aruta e Antonella Elia e sta rischiando grosso…

Ormai nella casa del Grande Fratello Vip è Guerra aperta. Ad Antonio Zequila, Fernanda Lessa e Licia Nunez il GFVIP gli permette tutto. A Partire dalle provocazioni, alle offese personali gravi: “Un cane randagio che va preso a sassate” Così ieri pomeriggio si riferito ad Antonella Elia l’attore Zequila. Provvedimenti disciplinari? Nessuno, anzi, il video è sparito. Ormai è chiaro lo stampo di Zequila, associato a Fernanda e Licia è quello di cacciare fuori dalla casa: Antonella Elia e Sossio Aruta.

Sossio Aruta non digerire più Antonio Zequila…l’attore gioca sporco e attende la reazione dell’ex UeD

La casa del GFVIP ormai è un porto franco. Nessuna regola vige più dietro la porta rossa, tutto è diventato lecito per i tre moschettieri. La lite avvenuta al Grande Fratello Vip ha messo in risalto le provocazioni di Antonio Zequila verso Sossio e Antonella Elia. Sossio è intervenuto per separare le due concorrenti che sono arrivate alle mani. Nel frattempo Zequila da una bracciata molto forte ad Antonella. Aruta non ha apprezzato il comportamento dell’attore.

Grande Fratello Vip rissa verbale fra Sossio e Zequila

Sossio Aruta ha visto tutto, dal furto, alla lite. L’ex calciatore interviene per difendere Antonella e va al faccia a faccia con l’artefice di tutto: Zequila. Inevitabilmente l’attore sente l’odore degli schiaffi gira i tacchi e cerca qualcuno per giocare a carte… La matrice è chiara, la regia di Zequila ha un copione solo. Nell’aria girano schiaffi… e prima o poi qualcosa di irreparabile accadrà tra Sossio e Zequila.

Sossio Aruta non teme Zequila e questo l’attore lo sa bene…

L’ex UeD si sfoga, i compagni sostengono l’ex cavaliere, concordi sul fatto che Zequila abbia spesso provocato la sua reazione nel corso delle ultime due settimane, Sossio: “Gli ho permesso di scherzare perché ero convinto che la cosa fosse finalizzata al gioco. Ieri sera ho capito che mi reputa un cretino. Con me non scherzi più! Basta con questo luogo comune di accusare sempre chi reagisce e mai chi provoca. Perché chi provoca, prima o poi, si prende la reazione brusca”, Zequila avvisato, 1/2 salvato… L’attore è quello cerca, la reazione di Sossio. Di seguito il video della lite.