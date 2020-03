La cantante salentina celebra su Instagram l’anniversario del successo ad Amici 9, con la foto che ricorda quel momento indelebile: “10 anni tondi tondi. Questa foto è stampata nel mio cuore”

Ultime Notizie – Emma Marrone 10 anni fa la vittoria ad Amici 9 di Maria De Filippi. Era il 28 marzo 2010 quando la cantante Emma Marrone alzò al cielo il trofeo di Amici. Emma quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni di carriera sul profilo instagram real_brown. La cantante salentina ha ripercorso la sua carriera, da quando è entrata nella scuola di Amici 9 2010, fino all’ultimo singolo Luci Blu e ha detto: “Mi tolgo molte soddisfazioni pensando a tutte le persone che hanno detto cattiverie sul mio conto. Non me la sono legata al dito ma ho sofferto tanto all’inizio per i pregiudizi ”.

Emma Marrone, 10 anni fa, a oggi: “Sempre grata a Maria…”

Emma Marrone news – 10 anni di successi dopo Amci

Ultime Notizie – Emma news real_brown commossa racconta: “Dietro tutto questo c’è molto lavoro. Io sono nata per essere libera, selvaggia e a volte dura ma, con un cuore grande. Potrei fare scelte che non apprezziate in futuro, com’è già successo ma sappiate che non vi venderò ma la me**a. Quando si impara a nuotare controcorrente nulla può fare male nella vita. Non avrei mai pensato di festeggiare i miei primi 10 anni di carriera così ma, ce la caviamo lo stesso. Spero di farvi emozionare come mi sono emozionata io”.

Emma Marrone festeggia l’anniversario dei 10 anni di carriera su Instagram e si commuove

Ultime Notizie – Emma Marrone news, 10 anni fa la vittoria ad Amici 9, poi la dedica a Maria De Filippi: “ Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento e a chi come lei ha sempre saputo guardare oltre ”.