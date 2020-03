Una polveriera. Grande Fratello news ultima ora. Stavolta è la Marini al GF VIP News a dare due cazzotti nei reni di Antonella. Sta diventando un gioco al massacro… questa non è strategia, è astio!

Fra Valeria Marini e Antonella Elia è ostilità, non c’è ombra di dubbio!

Grande Fratello Vip news ultima ora – Non c’è pace, scoppia l’ennesimo litigio fra Valeria Marini e Antonella Elia. Altro giro, altra lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due showgirl non riescono a convivere. Se avessero la minima idea di cosa sta succedendo fuori dalla casa con il coronavirus magari, si darebbero una calmata. Tutto è iniziato in cucina, e le faccende domestiche procedevano bene. Antonio Zequila fischiettava mentre lavava i piatti. Patrick e Paolo Ciavarro giocavano a ping pong. Antonella Elia partecipava alle faccende domestiche, fino a quando non si è lamentata ancora una volta di essere stata spinta.

I neuroni delle showgirl sono impazziti Volano urla e brutte offese

Grande Fratello news ultima ora – Antonella Elia: “OOOOOOOHHHH! Ma che fai? Mi dai le botte sulla schiena??? Non è il caso che mi dai i pugni nei reni!! Mi hai fatto male, potresti parlare invece di toccare”. La Marini replica: “Ti ho fatto solo così. Elia scocciata: “Ma levatiiii.” Valeria Marini ribatte: “Due botte nei reni…. Ho pestato una ciabatta”. La Marini con le dita nelle orecchie inizia a sfotterla. Antonella: “Ma tu sei proprio cretina, ma levati di torno.” Valeria con tono di sfida:NO!! NON MI LEVO DI TORNO!” Inizia il battibecco. Elia esagera stavolta: “La tua presenza è un’offesa”. Ribatte Valeria: “La tua presenza è un’offesa al pubblico… e alle donne”.

Si respira aria oppressiva al Grande Fratello, ormai è un massacro fra le due: Patrick: “Che pesantezzaaaa!”

Grande Fratello Vip news ultima ora – L’Elia: “La tua sola presenza mi offende. Sei una bugiarda congenita. Mi provochi appena mi vedi e continui a provocare. Quindi smettila di rompermi le palle”. La Marini seccata con il dito indice la indica: “Io non ti ho mai offesa”. Antonella Elia: “NO. Tu continui ad offendermi”. Valeria Marini con le mani dietro la schiena: “Io non la smetto”. La Elia: “E io ti insulto giorno e notte”.

Questo è quanto sta accadendo fra le due prime donne della casa. Mentre le/i comprimarie/i fanno i galoppini e vanno a riferire cose alle alleanze. Fortunatamente, nella casa del GF VIP, ci sono Paolo Ciavarro e Patrick che si fanno ben volere, ridono, scherzano e vanno dritti per la loro strada, verso la finalissima.