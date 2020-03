Clizia Incorvaia ultime notizie:

Clizia Incorvaia ultime notizie – La Incorvaia racconta il suo nuovo amore con Paolo Ciavarro in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana. “Lunedì ero come paralizzata: da una parte avevo degli enormi sensi di colpa, dall’altra c’era stata questa esperienza magica. Il mio cuore non batteva così da anni. Paolo ha fatto venire fuori la mia anima. Con lui so che non devo più adattarmi, essere diversa cercando di compiacere l’altro e lasciando solo qualche briciola di me. E lui non si è fermato all’incarto, ha voluto la caramella”

Al settimanale di Alfonso Signorini Clizia parla del suo ex marito Francesco Sarcina. “Mi diceva: “quanto sei bella e quanto sei bella”, ma non vedeva quello che c’era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, l’essere anche un po’ fuori dal comune”.

Clizia Incorvaia ultime notizie – Sul fatto che non fosse proprio sola quando ha attraversato la porta rossa, ammette: “Sì, quando sono entrata nella Casa stavo frequentando una persona e l’ho detto a Paolo, per correttezza. Ma era una persona che vedevo da un mese: sono entrata da single, e con quella persona non c’è stato… Insomma, con Paolo è successo proprio qualcosa di magico”.

L’ex gieffina, infine, sul fatto che questa possa essere una relazione di convenienza ha risposto netta: “Io sono entrata con beghe legali da risolvere, visto che mi sto separando, e non mi fa per niente comodo avere una storia. L’avvocato, prima che entrassi, mi aveva detto: “Signora, mi raccomando, che anche i giudici guardano il GF”. E io: “Ma si figuri, avvocà”.