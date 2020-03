Alena Seredova incinta del terzo figlio mostra il pancione sulla neve di Courmayeur. La foto arriva dal settimanale Chi e ritrae la splendida modella al settimo cielo, durante una vacanza in montagna, insieme al suo attuale compagno Alessandro Nasi pronto a diventerà papà per la prima volta. Alena è già mamma di due figli: Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10 anni, nati dall’unione con Gigi Buffon.

Alena Seredova incinta, le ultime notizie sulla terza gravidanza

L’ex moglie di Gigi Buffon è in dolce attesa. Sesto mese di gravidanza per la Seredova. Il parto è previsto per il mese di giugno. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una femmina, ma il sesso e il nome del bambino restano ancora un segreto. “Non avrei mai detto che sarei diventata mamma a 42 anni, pensavo di non farlo. Adesso sono una mamma convinta di diventarlo. Hanno detto che aspetto una femmina solo perché ero in un negozio con una mia amica, ma lei ha due bambine per questo siamo finite in quel reparto” ha dichiarato a Verissimo.

Il parto si avvicina, Alena incinta del terzo figlio: maschio o femmina? Gli indizi

L’ex di Buffon conclude: “Ho un patto con miei figli: non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita“. A confondere le acque è stata l’immagine di un mazzo di fiori blu pubblicata alcuni giorni fa su Instagram. Alena, come promesso ai figli, vorrebbe mantenere il segreto. Sarà un maschio o una femmina? E’ stato solo un modo per portare i fan fuori strada? “Secondo me è una bimba” scrivono i followers. Missione fallita: per il gossip sarà una femminuccia.