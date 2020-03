Ultime su Fabrizio Corna e Nina Moric insieme nella foto

Gossip News ultima ora – Ultime notizie Fabrizio Corona di oggi 2 marzo 2020. Ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona? E’ apparsa pochi minuti fa, sul profilo Instagram della modella croata, una foto che la ritrae insieme al suo ex marito. Nina, reduce dalla fine della storia d’amore con Luigi Mario Favoloso, proprio ieri sera, domenica 1 marzo, è stata ospite a Live Non è la D’Urso per un faccia a faccia con la mamma del suo ex fidanzato, Loredana Fiorentino, per il presunto morso alla cagnolina Bagheera.

Gossip News ultima ora – La D’Urso ha fatto sapere a Nina che Favoloso ha una nuova compagna: Elena Morali. La Moric non batte ciglio. “Basta che sta lontano da me” commenta. E’ tempo di voltare pagina.

Gossip News ultima ora – Lo scatto che Nina Moric ha pubblicato su Instagram ritrae i due ex coniugi sdraiati uno accanto all’altro. La didascalia recita: “Hai mai fatto la guerra con gli occhi, io sì, e ho anche perso, perché se entrambi giochiamo a nascondino, ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”.

Gossip ultima ora – I fan della coppia si sono subito precipitati a commentare la foto. “Siete stupendi, tornate insieme”. E poi ancora: “Se è scritto che due pesci nel mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere cento volte più grande“, voi due, insieme siete intramontabili! Vi adoro”, “Solo con lui ti senti al sicuro ma soprattutto ti senti amata come meriti”, “Siete meravigliosi, tornate insieme con i vostri pregi e difetti, riprovate”. Nina Moric e Fabrizio Corona torneranno davvero insieme? Lo scopriremo presto!