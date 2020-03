La Corrida non va in onda venerdì 6 marzo 2020: pandemia da coronavirus

La Corrida non va in onda venerdì 6 marzo 2020. La pandemia da coronavirus sta bloccando i programmi tv delle ammiraglie RAI e Mediaset

La Corrida non va in onda. Il Coronavirus ferma anche La Corrida. Il programma tv di Carlo Conti non andrà in onda su Rai Uno venerdì 6 marzo 2020. Dopo che l’epidemia si è diffusa nel resto d’Italia anche i programmi stanno subendo delle variazioni importanti. La maggior parte si essi vengono trasmessi senza pubblico ma per la Corrida è praticamente impossibile non avere i telespettatori in studio. Dunque la Rai ha deciso di sospendere il format almeno per questa settimana. “Domani venerdì 6 marzo non ci sarà La Corrida. Non potendo avere il pubblico in studio è impossibile fare il programma senza l’elemento fondamentale dello show. Torneremo presto” ha comunicato la produzione.

Carlo Conti

Carlo Conti e Ludovica Caramis salteranno anche la prossima puntata

Ancora non è chiaro se Carlo Conti e Ludovica Caramis salteranno anche la puntata del 13 marzo. Questo venerdì, intanto, al posto de La Corrida Rai Uno manderà in onda uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

L’Ascesa allo share di Carlo Conti viene fermata dalla pandemia del coronavirus

Coronavirus a parte, La Corrida di Carlo Conti sta riscontrando un grande successo. La puntata d’esordio ha registrato 4.188.000 telespettatori con il 19.7% di share, battendo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La Corrida non va in onda

La seconda puntata, che venerdì scorso si è scontrata contro il serale di Amici di Maria De Filippi, lo show di Carlo Conti ha totalizzato 4.223.000 spettatori con il 18.71% di share. “A presto prestissimo” scrive su Instagram Ludovica Caramis avvisando i fan dell’assenza. “Un venerdì senza Ludovica è come un giorno buio e senza sole! Ti aspettiamo!!” replicano i followers.