Tregua! No Grazie!! Ci risiamo, nuovo scontro Valeria Marini vs Antonella Elia

Grande Fratello Vip news ultima ora – Gli ultimi aggiornamenti dalla casa del GF VIP oggi 3 marzo 2020. Dunque ci risiamo. Valeria Marini insiste cerca di mischiare le carta in tavola, nonostante sia stato chiaro quanto avvenuto, che ha portato alla lite. Ci risiamo, altro giro, altra corsa, ma le protagoniste sono sempre loro: Valeria Marini e Antonella Elia. Se non è l’Elia, è la Marini. Nuovo scontro tra le due tigri del Grande Fratello: Valeria Marini e Antonella Elia. Le due non hanno alcuna intenzione di riappacificarsi dopo la filippica di ieri, fatta da Alfonso Signorini, dove le ha invitate più volte a non litigare. A chi l’ha detto?

Grande Fratello Vip news ultima ora – Oggi pomeriggio Valeria Marini, ancora scossa per le parole pronunciate da Signorini e dagli scontri con Antonella Elia, si è avvicinata a quest’ultima cercando di spiegarle il motivo per il quale teneva in mano il rosario: “Non voglio dare fastidio, ma sul discorso di ieri del rosario per me è davvero un oggetto a cui tengo, ti giuro che non era contro di te”.

Stessa spiaggia, stesso mare. Valeria insiste ad avere ragione…

Antonella Elia:”Io voglio conservare un clima tranquillo”

Le due tigri pretendenti alla finale, tornano al confronto. Antonella Elia non vuole parlare assolutamente di quel discorso e chiede a Valeria non di rivolgerle più la parola. La Elia, esausta da una settimana a dir poco nefasta, non ha nessuna voglia di essere messa in discussione e con tono deciso afferma: “Io voglio conservare un clima tranquillo mentre tu ritorni sempre sugli stessi argomenti. Stammi lontana e parla con gli altri” .

“Sei la persona più codarda che io abbia mai incontrato in vita mia”.

Altro che clima di pace come ha detto Valeria Marini durante la diretta, dove ha ringraziato pubblicamente Alfonso Signorini per aver disteso il clima nella casa. A come stanno le cose ad oggi, sembra un clima da ascia al cielo, altro che ascia sotterrata.

Antonella: “Non giurare il falso, non sei in grado di dire la verità, la tua è stata una provocazione”. Replica la Marini: “Tu mi hai dato una spinta e mi potevi chiedere scusa, anche io voglio dirti la mia adesso“. Seccata dalla discussione Antonella: “Sei la persona più codarda che io abbia mai incontrato in vita mia”. Pace? La Marini se le cerca con il lanternino.