Tranquilli tutti, ci pensa il direttore di “Chi” e conduttore del GF VIP News. E’ Alfonso Signorini a rivelare quello che nessuno sapeva e a scatenare il gossip mettendo zizzania…

Grande Fratello vip news ultima ora – Il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la quindicesima puntata del 2 marzo 2020 affrontando l’argomento più caldo, la lite tra Antonella e Valeria. Alfonso Sihnorini ha condannato la spinta, ma allo stesso le provocazioni di Valeria Marini, compresa Fernanda Lessa. Poi il conduttore del GF VIP tocca un altro tasto dolente, quello di Antonio Zequila sul flirt con Adriana Volpe. Inevitabilmente si è riacceso lo scontro sul flirt tra i due. Passando anche sulla lite di Paola Di Benedetto con Zequila, al secolo er mutanda.

Grande Fratello news ultima ora – Nel corso della puntata, Paolo Ciavarro viene messo corrente del gossip sull’età di Clizia e sembra averla benino. Infine è stata montata una clip sulla cotta di Sara per Denver, ma Signorini ha trovato il tempo anche per rimproverare Asia Valente per l’espressione poco felice usata in settimana riguardo i Down.

Signorini e la rivelazione inaspettata al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini

Grande Fratello vip news ultima ora – Il maestro di vita Pupo, interviene in merito al flirt di una sera tra Zequila e la Volpe per per fa capire ai due inquilini, che si può avere un flirt, senza necessariamente mettere in piazza i panni sporchi eriporta il suo personale esempio. Queste le parole del maestro Pupo:” A me è capitato che una donna famosa con la quale ho avuto una storia – a questo punto lo interrompe Alfo Signorini – “Barbara D’Urso”, Pupo alterato dalla rivelazione di Alfonso:”Basta con questa cosa. Ma basta! Alfonsooo!” Dunque è così che è saltato fuori il gossip sul filrt tra Pupo e Barabara D’Urso.

Ovviamente, Pupo non aveva raccontato la loro storia, almeno pubblicamente, perchè in genere, non è carino fare nomi. Specialmente in questo settore. Altrimenti, scattano diffamazioni e querelle a go go. Detto ciò, Pupo, in questo caso, è assolto da ogni colpa. Ma tranquilli, ci ha pensato Alfonso Signorini a far incaz*re la D’Urso.

Barbara D’Urso incaz*ta con i compagni di merenda Pupo e Signorini

Grande Fratello news ultima ora – Durante la puntata di ieri 3 marzo 2020, a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non tarda a far arrivare una frecciata avvelenata a Pupo. Ovviamente Barbara D’Urso ha dimostrato ttutttto il suo disappunto. La stessa si rivolge al cantante:”Un piccolo uomo. Perchè credo sia più piccolo di me. Adesso basta parlare della finta storia con me”.

Grande Fratello vip news ultima ora – Barbara D’Urso si rivolge al conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi Alfonso Signorini, di non fare allusioni sulla presunta relazione che non avrebbero mai avuto: “Basta parlare di una presunta storia con me. Vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff del GF e per la prossima canzone meravigliosa che scriverai. Adesso basta, ok?”

grande fratello vip news ultima ora – Ovviamente, come la Volpe, anche la D’Urso vogliono mantenere i flirt rinchiusi nella loro memoria. La domanda adesso è questa: Pupo replicherà a Barbara D’Urso circa il loro flirt, durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 11 marzo? Staremo a vedere…