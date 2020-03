Ultime notizie dal Grande Fratello Vip: Paolo e Clizia si pensano costantemente, ma entrambi, hanno paura di perdersi…

Grande Fratello Vip news ultima ora – Ciavarro e Clizia Incorvaia come Giulietta e Romeo SMS d’amore di Clizia a Paolo. Ciavarro e il messaggio d’amore di Clizia arriva al Grande Fratello Vip. Paolo senza Clizia Incorvaia senza essere davvero perso. Quello che il disperato Romeo Paolo , non immagina è ciò che sta facendo Giulietta Clizia per mantenere viva e ardente la loro fiamma. Dal momento in cui è stata squalificata la sua fidanzata Giulietta, non ha mai smesso di pensare al suo giovane e baldo Romeo. Difatti Paolo, ha più volte confessato a Patrick di sentirsi solo senza di lei. La sua unica ragione di vita è tutta riposta nella diretta di Mercoledì 11 marzo 2020. Romeo spera in un atto magnanimo di Alfonso Signorini. Nel frattempo proprio a Patrick confessa:”Non so niente di quello che fa lei. Capisci?”

Grande Fratello Vip news ultima ora – Disperato Paolo Ciavarro, fa la confidenza a Patrick:”Non so niente di quello che succede fuori….Di quello che fa lei… Cioè…..Capisci?” E Patrick: “Quello che fa lei? Io non mi preoccuperei più di tanto fossi in te…”. Neanche a dirlo, che sul cielo del grande fratello vip, spunta il messaggio di Giulietta.

Grande Fratello Vip news ultima ora – Patrick Pugliese visto che Ciavarro sta vivendo davvero un momento difficile e accusa la lontananza di Giulietta:”Vedrai che avrai presto altri messaggi da lei…Ne sono sicuro…Poi anche se non ti dovesse arrivare niente Lunedì…Te comunque lo sai…C’è quell’immagine di Fregene no?”