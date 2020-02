Gossip a Live non è la D’Urso: Nella puntata di Live di domenica 16 febbraio 2020, Barbara D’Urso è stata protagonista di un pesante battibecco con Pietro Delle Piane, nel corso del litigio televisivo, il fidanzato di Antonella Elia ha tirato in ballo Daniela D’Urso, la sorella della nota conduttrice. Pietro Delle Piane si è scontrato verbalmente con la presentatrice in merito alle voci di un suo presunto tradimento ai danni della Elia. Delle Piane scocciato ha fatto riferimento a un episodio del passato che coinvolge la sorella della conduttrice visibilmente indignata. Pacata, o no, la D’Urso non ha mandato giù LA RIVELAZIONE che vede coinvolta da protagonista la sorella.

Live non è la D’Urso: Pietro Delle Piane infastidito dalla posizione della presa dalla padrona di casa, circa l’affossamento di Antonella Elia davanti gli occhi degli italiani, ha reagito d’istinto, per mettere in difficoltà la stessa e ha tirato fuori tutta la sua rabbia: “Siccome tu ripeti sempre questa cosa di ‘casa mia’, io ti voglio dire che a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in via Cortina D’Ampezzo. Quando tu molti anni fa andavi a lavorare a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni, Barbara non c’è e facciamo le feste’. Quindi io a casa tua ci son venuto tante volte, tante.“

Live non è la D'Urso: La replica di Barbara D'Urso

Live non è la D’Urso: La D’Urso è apparsa decisamente stizzita dalle affermazioni di Delle Piane, che ha tentato di fare marcia indietro e giustificarsi: “Era una battuta”. La presentatrice, però, non si è fatta impietosire, dalle finte scuse, quindi ha tagliato il collegamento con Delle Piane e per finire in bellezza con il suo ormai celebre “Salutame a soret#”.

Live non è la D’Urso: “Prima di tutto ti dico che chiamo casa mia le mie trasmissioni perché ci metto l’anima e le considero casa mia. Però quando vai a casa mia, o di chiunque altro, cerca di essere meno arrogante e cafone e di non interrompermi. Sei una persona poco educata Pietro. Non conosci le basi dell’educazione, non solo televisive, ma anche verso una signora che ti sta parlando. Volevo consigliare al signor doppiatore e attore, di non attaccare gli altri. Inoltre gli dico di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia. Non hai fatto ridere nessuno. Detto questo, lo saluto caramente. Com’è? Salutame a soreta!”

Live non è la D'Urso: Daniela minaccia querela

Live non è la D’Urso: Daniela D’Urso non tarda a riscaldare gli animi sui suoi social, dove ha postato un messaggio vs Delle Piane di querela: “La diffamazione è un reato”. “E non è una battuta”, ha aggiunto Daniela, dimostrando piena vicinanza alla sorella, “Noi unite più che mai. Il resto è fuffa”.