Belen a Verissimo ospite di Silvia Toffanin la moglie di Stefano De Martino racconta della sua vita privata, i progetti e i suoi amori da gossip

Belen Rodriguez ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, in onda sabato 7 marzo 2020. La showgirl argentina, tornando nella sua abitazione di Milano dopo essere stata negli studi Mediaset, ha pubblicato un video su Instagram Stories, dove ha dato alcune anticipazioni sull’intervista. Belen saluta i fan mostrando in anteprima il suo look con cui andrà in onda sabato pomeriggio. La moglie di Stefano De Martino tornerà a raccontare le sue verità, i suoi progetti e i suoi amori.

La pandemia da coronavirus non ferma Belen e Silvia

Belen a Verissimo: “Rinchiusa di nuovo…”

“Sono appena rientrata in casa. Rinchiusa di nuovo. Speriamo che questa emergenza si risolva al più presto (si riferisce al Coronavirus, ndr). Sono stata a Mediaset. Ho rilasciato una bella intervista a Silvia Toffanin per Verissimo, senza pubblico. E’ stata molto carina, mi è piaciuta molto. Silvia è stata stupenda, come sempre. E’ stato strano farlo senza pubblico, però da una parte è stato diverso, molto più confidenziale. Quindi se avrete piacere guardatela. Da casa Rodriguez, è tutto! Ciao”.

Belen Rodriguez a Verissimo

La modella argentina vive a Milano, capoluogo della regione Lombardia, la più colpita del nostro Paese dal Coronavirus. È chiaro dunque che ci siano maggiori precauzioni rispetto alle altre regioni italiane. L’intervista di Belen andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5 senza la presenza del pubblico.