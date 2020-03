Chi è la nuova fidanzata di Berlusconi?

Berlusconi Pascale si sono lasciati. La notizia di gossip è stata annunciata ieri mercoledì 4 marzo 2020 da Forza Italia attraverso un comunicato ufficiale. Il Presidente e Francesca Pascale si sono lasciati. L’ex presidente del Consiglio volta pagina. La notizia era nell’aria, da un bel pezzo, ma dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che mostrano il presidente in compagnia della bella deputata di Forza Italia Marta Fascina, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati. A proposito della presunta nuova relazione di Berlusconi con Marta Fascina, è arrivato anche il commento al vetriolo della ex del cavaliere. Dopo il grande polverone sollevato dal noto giornale di gossip arriva il comunicato di Forza Italia. “Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ si sono scatenati i soliti gossip e pettegolezzi vari intorno al presidente e alla Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il cavaliere e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia” recita la nota ufficiale.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

Silvio e Francesca si sono lasciati: “Non vi è relazione sentimentale o di coppia”

La Pascale in merito alla presunta relazione del cavaliere con la la deputata Marta Fascina ha commentato: “Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino… Va bene così”. Dudù è il famoso cane bianco che per un po’ è stato al centro delle attenzioni dei media. Uno dei più assidui frequentatori di casa Arcore, come riportato dal Corriere della sera, a microfoni rigorosamente spenti, avrebbe dichiarato: “Sono all’opposto. Tanto vivace era la Pascale quanto silenziosa è la Fascina. La Pascale a volte è stata un passo avanti al presidente, la Fascina starà sempre un passo indietro”.