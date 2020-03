Leo Gassmann fidanzata misteriosa svelata? Il cantante ospite a Vieni da me puntata giovedì 5 marzo 2020. Il giovane artista parla del brano, contenuto nell’album Strike, che s’intitola proprio come il programma condotto da Caterina Balivo. “Vieni da me” l’ho scritta per una fan. Sui social, avevo chiesto ai fan di raccontarmi la loro vita e una ragazza mi raccontò dei maltrattamenti quotidiani che subiva dal suo ragazzo e così ho pensato di scrivere una canzone sulla violenza sulle donne”, racconta Gassmann.

Leo Gassmann e la sua famiglia

“Sanremo per me è sempre stato un grande sogno, ma non mi aspettavo di vincere Sanremo anche perché Va bene così non è una canzone orecchiabile per la radio e l’ho scritta mentre mamma stava cucinando la pasta” rivela il cantante. Sui rapporti con la sua famiglia racconta: “Sono cresciuto con tanto amore, i miei genitori non mi hanno mai fatto sentire il peso del cognome, sono stati molto intelligenti in questo. Mi hanno sempre dato la possibilità di avere il tempo, che è il regalo più bello che si può dare a una persona. Fino a 18 anni mi hanno impedito di provare a fare qualsiasi tipo di cosa, che potesse farmi notare a livello nazionale”.

Leo Gassmann fidanzata: il mistero di Anna

Il figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio Gassmann, è cresciuto in un ambiente artistico. Proprio papà Alessandro, dopo la sua vittoria al Festival, ha condiviso la sua gioia sui social. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Leo Gassmann sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Anna. Chi è la sua fidanzata misteriosa? Purtroppo ancora non si sa!