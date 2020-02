Grande Fratello ultime notizie dalla casa

Grande fratello vip 2020 news ultima ora – Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip di Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli, i concorrenti della casa sembrano disorientati. Adriana Volpe e Andrea Denver hanno fatto avanti e indietro dal confessionale e qualcuno ha ipotizzato che addirittura la Volpe era uscita dal Grande Fratello. Notizia assolutamente falsa. Paolo Ciavarro è entrato in crisi. Patrick Pugliese in mattinata ha tentato di rincuorarlo. Mentre Valeria Marini rassetta la casa: “che disordinatiii.” Come un fulmine a ciel sereno, Antonio Zequila rivela…

Grande fratello ultime notizie dalla più spiata d’Italia. Il veterano della casa del Grande Fratello, Patrick, insieme a Sossio Aruta, Antonio Zequila sembrano essere gli unici a mantenere l’umore medio alto. Il tombeur de femme soprannominato Er mutanda con una lunga sfilza di fidanzate vip e non solo, ( Adriana Volpe ne fa parte ), questa fama se la porta dietro anche secondo alcune voci di corridoio che l’hanno reso popolare in questo senso.

Grande Fratello Vip – Pochi minuti or sono, nella routine quotidiana della casa del Grande Fratello, Antonio Zequila fa una confidenza al nuovo inquilino Sossio. I due spesso insieme, parlando della vita privata, in zona cucina, si scambiano parole di vita quotidiana, ovviamente fuori dal GF. Sossio Aruta, (soprannominato Re Leone) parla della sua storia a Uomini e Donne e come conobbe Ursula Bennardo e che dalla relazione è nata la terza figlia Bianca.

Proprio in quel frangente, Antonio Zequila, dopo aver ascoltato la storia di Sossio, si apre ed esterna la confidenza. E con la fama da tombeur de femme, che lo anticipa sempre di due passi, esce fuori una rivelazione che non ci saremmo mai aspettati nella vita. In confidenza Antonio Zequila si lascia andare e dice: “E’ ora anche per me, ormai sono grande. Appena esco dalla casa del Grande Fratello vip, voglio un figlio. Lo devo a mio padre!”.