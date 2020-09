Tutto il cast del GRANDE FRATELLO VIP 5. Gli opinionisti, il conduttore e i nomi dei 20 concorrenti.

Lo staff tecnico, la casa nuova del GF, le novità del GF VIP 5.

Tutta la programmazione tv e streaming.

Come si vota.

La storia dei conduttori, la storia del GF e la storia dei concorrenti.

Le ultime notizie e le novità del reality show.

Grande Fratello VIP le novità del reality show: stasera al via la quinta edizione del GF VIP 5

Grande Fratello news sui VIP, le notizie dell’ultima ora, le ultime news, gli aggiornamenti e le novità a vent’anni dal debutto in Italia di “Grande Fratello” che inizia questa sera 14 settembre 2020 con la quinta edizione del GRANDE FRATELLO VIP 5. Alla conduzione ritroviamo Alfonso Signorini. Gli opinionisti della quinta edizione del GF VIP sono Antonella Elia e Pupo.

Vediamo i 20 concorrenti che si contenderanno la vittoria finale del reality show. Lo staff dei lavoratori che permettono di mandare in onda e in diretta il fortunato format trasmesso da casa Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy. Poi vediamo come è composta e disposta la nuova Casa del GF.

Grande Fratello VIP 5: stasera 14 SETTEMBRE 2020 inizia la quinta edizione IN PRIMA SERATA

Grande Fratello VIP le novità: stasera inizia la 5a edizione

Grande Fratello VIP novità: Due imperdibili appuntamenti settimanali, venti concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa, il gioco, il viaggio introspettivo, la competizione. Da lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, torna “Grande Fratello Vip” che raddoppia e torna in onda venerdì 18 settembre 2020. Al timone del reality Alfonso Signorini, al suo fianco una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo.

A vent’anni esatti dal debutto in Italia di “Grande Fratello”, al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

I 20 concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Sono previsti 2 ingressi cosi e questa sera faranno il loro debutto nella Casa di Cinecittà:

Elisabetta Gregoraci

Fausto Leali

Enock Barwuah

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck

Adua Del Vesco

Massimiliano Morra

Flavia Vento

Matilde Brandi

Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli

Venerdì è previsto il secondo ingresso:

Stefania Orlando,

Paolo Brosio,

Fulvio Abbate,

Myriam Catania,

Denis Dosio,

Francesca Pepe,

Francesco Oppini,

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

La convivenza forzata degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri.

La programmazione

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

La Scheda tecnica

Direttore della fotografia studio

Marco Vignanelli

Gianluca Bronzini

Direttore della fotografia Casa

Tommaso Biciocchi

Scenografia

Emanuela Trixie Zitkowsky

Regia Studio

Alessio Pollacci

Regia Casa

Marco Fuortes

Ufficio Stampa Reti Mediaset

Antonella Luppoli

Ufficio Stampa Grande Fratello

Alessandra Corbi

Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

Susanna Fancelli

Francesca Chirulli

IL GRANDE FRATELLO VIP DIGITAL

“Grande Fratello Vip” è anche un’esperienza multimediale grazie alle numerose iniziative

del sito ufficiale, del mondo Mediaset Play e dei social del programma.

Il sito del programma www.grandefratellovip.mediaset.it coinvolgerà gli utenti con un fitto

palinsesto di news, approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand (puntate

intere e clip).



Programmazione in streaming

Grande Fratello VIP news: il programma sarà raccontato live grazie a: la diretta streaming del prime-time; la diretta streaming dalla Casa, attiva h24: gli utenti potranno scegliere tra due regie, collegate a diversi ambienti della Casa, e un canale “+1”, grazie al quale potranno

tornare indietro di un’ora sulla regia principale, in modo da non perdersi proprio nulla; i video del prime-time e dalla Casa pubblicati in tempo reale; il live blogging.

Tra i video esclusivi, only-digital, si segnalano: i video-riassunti della settimana e delle puntate di prime-time; i video “aspettative vs realtà”, in cui le previsioni sui concorrenti fatte da Alfonso

Signorini e dagli opinionisti verranno messe a confronto con i comportamenti effettivi

dei concorrenti; le interviste-quiz ad Alfonso Signorini e agli opinionisti; il format “Obbligo o Verità”, in cui i concorrenti via via eliminati saranno costretti a scegliere tra domande scomode e penitenze imbarazzanti, tipiche della rete.

MEDIASET PLAY

Tutti contenuti video di “Grande Fratello Vip” (video on demand, dirette dei prime-time e

dei day-time, dirette dalla Casa) saranno fruibili sul sito www.mediasetplay.it, sull’app

Mediaset Play (disponibile gratuitamente per tutti i sistemi operativi) e sulle Smart TV

abilitate, semplicemente sintonizzandosi su un canale Mediaset e avviando l’app

Mediaset Play premendo il tasto “Freccia su”.

Da segnalare in particolare: la funzione Restart, grazie alla quale gli utenti, in modo del tutto gratuito e su qualsiasi dispositivo, potranno far ripartire dall’inizio il prime-time e tutti gli appuntamenti di day- time.

La possibilità, per i telespettatori che sono sintonizzati su Canale 5, La5 e Mediaset

Extra, di collegarsi alla diretta dalla Casa in qualsiasi momento dal proprio televisore,

scegliendo tra le due regie e il canale “+1”, sempre premendo il tasto “Freccia su”; la possibilità di partecipare al televoto non solo via web e app, ma anche usando il

telecomando del proprio televisore, ancora una volta premendo il tasto “Freccia su”.

SOCIAL

L’hashtag ufficiale del programma è #GFVIP.

La pagina Facebook (@grandefratello; 2.626.000 fan), il profilo Instagram

(@grandefratellotv; 1.168.000 follower) e quello Twitter (@grandefratello; 372.000

follower), attivi da settimane con sondaggi sui momenti iconici del programma, video-indizi

sui nuovi concorrenti e video di svelamento, coinvolgeranno gli utenti con aggiornamenti

in tempo reale e contenuti esclusivi.

Da segnalare su Instagram la possibilità per gli utenti di usare nelle proprie Stories gli

sfondi ufficiali di Grande Fratello Vip, dalla Porta Rossa al Confessionale, e di cimentarsi

nell’interpretazione dei tormentoni del programma grazie a Reels, la nuova funzionalità del social network.

Infine, la Stanza Social: quest’anno, per la prima volta, all’interno della Casa sarà presente

un luogo in cui i concorrenti saranno chiamati a connettersi con il mondo esterno grazie

alle piattaforme social, sempre con il controllo dell’occhio vigile di Grande Fratello.

La NOVITA’: “GF VIP PARTY”

Grande Fratello VIP novità: un nuovo appuntamento quotidiano, only-digital, per commentare liberamente e in diretta quello che succede nella Casa: è la nuova iniziativa di “parallel tv” targata Mediaset Play e realizzata in collaborazione con Studio71 Italia.

“GF VIP Party”, in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle

16.20 per un’ora, sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello

Vip.

Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed

(Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà

con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social. Seguendo la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, Annie, Awed e i loro ospiti non lesineranno battute, critiche, gossip e previsioni.

E se qualche utente si mostrasse particolarmente sagace nel commentare, potrebbe

essere invitato a metterci la faccia…

COME SI VOTA

“Grande Fratello VIP” propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al

telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e

SMS.

• APP MEDIASET PLAY

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet,

l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

• SITO

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma

(www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi

registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

• SMART TV

Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto

“Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al

televoto.

• SMS

Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

La storia del GRANDE FRATELLO – I 20 ANNI

14 settembre 2000. Dopo l’esordio in Olanda dell’anno precedente, il fenomeno di Grande Fratello ha inizio anche in Italia. Su Canale5 va in onda la prima puntata della prima edizione del reality che ha rivoluzionato il linguaggio e il mercato televisivo.

La vita e la quotidianità di 10 ragazzi sconosciuti, sotto l’occhio indiscreto di 100 telecamere, diventano un evento rivoluzionario, un fenomeno nazionale di ipnosi collettiva.

14 settembre 2020. Esattamente venti anni dopo, sempre su Canale 5, parte il

Grande Fratello Vip 5. Si tratta della ventunesima edizione del reality che va

in onda in Italia, uno dei paesi con più edizioni all’attivo nel mondo.

Considerando sia la versione regular sia quella vip, in questo ventennio sono andate in

onda 300 puntate di prime time di GF (esclusi gli speciali), mentre, sommando i giorni di

tutte le edizioni trasmesse, si arriva a 1.908 giorni, per un totale di quasi 46.000 ore di

diretta televisiva.

Oggi, dopo vent’anni, Grande Fratello è ancora il reality più visto di sempre della

televisione italiana. GF è andato in onda praticamente in ogni periodo dell’anno, spesso

con edizioni anche molto vicine tra loro. La più lunga, GF11, è andata in onda per 6 mesi,

coprendo quasi tutte le stagioni, per un totale di 183 giorni.

La storia dei conduttori

Cinque sono i conduttori che si sono avvicendati alla guida del programma in questi

vent’ anni: Daria Bignardi (edizioni 1 e 2). Barbara D’Urso (edizioni 3, 4, 15 e 16). Alessia

Marcuzzi (edizioni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). Ilary Blasi (GFVip 1, 2 e 3). Alfonso

Signorini, conduttore di GFVip 4 e di GFVip5, in partenza.

La storia dei concorrenti

409 sono i concorrenti che hanno varcato la Porta Rossa della Casa di Cinecittà: 323 nip

e 86 vip. Il concorrente più giovane è entrato a 18 anni, la più grande – entrerà – a 79 anni.

Tutte le regioni d’Italia hanno avuto all’interno della Casa almeno un concorrente.

Molti anche i concorrenti di origine straniera. L’edizione con il più alto numero di concorrenti è

stata GF12, con 36 concorrenti. GF è stato da sempre all’avanguardia, anche nei contenuti. In questi anni, è riuscito a raccontare al pubblico italiano un numero impressionante di piccole e grandi storie, ogni volta diverse.

Ha legittimato la diversità, raccontando quelle storie che nessuno show ha mai avuto il desiderio o il coraggio di affrontare in televisione. È diventato un grande “romanzo popolare”, che ha fotografato i cambiamenti di una intera generazione.

Alimentandosi della realtà stessa e dell’autenticità delle storie dei suoi protagonisti, ha raccontato la vita, in tutte le sue sfaccettature. D’altronde, come disse Daria Bignardi spiegando il programma ai telespettatori durante la prima puntata: “nella Casa, in

fondo, non si fa altro che vivere”.

E, dal 2000 a oggi, tante sono le vite passate nella Casa di GF. Passioni, Veri amori, flirt, intrighi, lacrime, tradimenti, sogni, emozioni: in venti anni e altrettante edizioni, nella Casa di Grande Fratello è successo davvero di tutto.

Gli amori

Da vent’anni, GF è un viaggio emotivo sempre appassionante. Alcune storie sono nate e finite all’interno della Casa, altre sono terminate una volta fuori dal programma, altre ancora sono sopravvissute all’impatto con la vita reale e qualcuna ha portato anche a matrimoni e figli.

È stato così per due concorrenti della quarta edizione di Grande Fratello, Katia e Ascanio, che si sono innamorati nella Casa, si sono sposati e oggi hanno due figli, e per due concorrenti della tredicesima edizione, Chicca e Giovanni, anche loro sposati e genitori di una bambina.

Due concorrenti dell’undicesima edizione, Pietro e Ilaria, fidanzati già prima di entrare nella Casa, si sono poi sposati e hanno avuto una bambina. Niente nozze, ma un figlio insieme per due concorrenti della decima edizione, George e Carmela, e per due concorrenti della dodicesima edizione, Patrick e Martina.

E anche un’edizione Vip ha avuto le sue nozze: durante la seconda edizione, infatti, Daniele Bossari ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, Filippa Lagerback, e i due si sono sposati dopo la fine del programma.

GF è stato anche il primo programma cross-mediale e non c’è stata piattaforma che

non sia stata conquistata negli anni: tv generalista, pay tv, telefonini, chat, editoria (con

la rivista ufficiale), web, ecc. I primi “fenomeni” sul web sono nati proprio nella Casa di

Grande Fratello.

Grande Fratello ha cambiato, almeno in parte, la vita di chi vi ha partecipato. Ad

alcuni, però, l’ha proprio rivoluzionata. Tra questi, sicuramente i concorrenti della prima

edizione, come Pietro Taricone e Rocco Casalino. E, negli anni, Luca Argentero, che,

lasciato il lavoro in banca è diventato uno dei nostri attori più richiesti e apprezzati, o Ilenia

Pastorelli, arrivata a vincere un David di Donatello alla sua prima interpretazione

cinematografica.

Sono diventati attori anche Alessandro Tersigni, Laura Torrisi e Flavio

Montrucchio, che alterna la recitazione con la conduzione. Volti televisivi sono diventati

anche Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia, Filippo Nardi, Serena Garitta, Jonathan

Kashanian. E molti altri hanno partecipato ad altri reality e talent show.

Anche la collina, negli studi di Cinecittà a Roma, dove sorge la Casa, set del reality, in

questi anni è diventata un simbolo per i fan del programma. Fino al 13 dicembre 2013,

sorgeva sul lato sinistro della collina degli studi televisivi, poi, dopo l’incendio devastante

che ha distrutto l’intero edificio (alla vigilia della partenza della 13esima edizione), è stata

ricostruita, a tempi di record, sul lato destro della collina.

La Casa di GF è sempre stata una protagonista del programma, quasi quanto i ragazzi che l’hanno abitata. In questi anni, edizione dopo edizione, è cambiata molto, ma l’ingresso dei concorrenti è sempre avvenuto attraverso l’ormai celebre Porta Rossa, quella che separa il mondo della realtà da quello del reality.

Una volta varcata, ci sono 120 telecamere pronte a raccontare tutto quello che succede tra quelle mura. Unico elemento comune a tutte le edizioni è il Confessionale, esempio di made in Italy, con le sue piramidi rosse con le punte nere, dove i ragazzi possono confidarsi con Grande Fratello.

Dietro Grande Fratello c’è, da vent’anni, una macchina produttiva unica e complessa.

Sono centinaia ogni anno le persone con i ruoli più diversi (autori, registi, etichettatori, redattori, fotografi, addetti alla produzione, addetti stampa, scenografi, tecnici, bodyguard) che lavorano alla versione italiana di Grande Fratello, 24h/24, 7 giorni su 7, per tutta la durata del programma.

Grande Fratello VIP news sulla CASA del GF VIP 5

Grande Fratello VIP news: con la sua mitica “Porta Rossa” è diventata uno dei luoghi simbolo di Cinecittà. Dal 2000, anno della prima edizione del reality, “La Casa di Grande Fratello” ha ospitato centinaia di concorrenti. E quest’anno, per la quinta volta, ospiterà un gruppo di inquilini “vip”. Lo spazio dedicato alla “Casa” è di 1.650 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e segrete.

I concorrenti protagonisti di “Grande Fratello Vip 5” si muoveranno all’interno di un open space di 925 mq colorato e luminoso. L’atmosfera anche in questa edizione sarà pop. La Casa è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale come sempre il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma.

Non mancheranno stanze segrete, tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco. E una nuova disagiatissima zona…che metterà, ovviamente, in difficoltà i nostri concorrenti vip.

Grande Fratello VIP notizie sul PALASTUDIO di Cinecittà

Grande Fratello VIP notizie: L’appuntamento settimanale in prima serata sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, con i suoi 1.750 mq. Al centro dello studio, una passerella sopraelevata dalla quale, all’occasione, si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un video con touch screen interattivo.

In questa postazione Alfonso Signorini accoglierà il concorrente eliminato di turno. A una delle estremità della passerella ci sarà l’occhio di “Grande Fratello Vip” realizzato con video led che trasmetterà le immagini della regia, in collegamento con le telecamere della Casa.



Anche la postazione di Antonella Elia e Pupo sarà dotata di un led trasparente. Uno studio

rivisitato che amplifica la sua iconicità narrativa.