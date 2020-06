Concorrente della prima edizione del Grande Fratello 1, ospite di Barbara D’Urso, Roberta Beta racconta come e perchè la sua relazione sia finita dopo ben sette anni

Roberta Beta single dopo sette anni scopre il tradimento. Roberta Beta tradita dal compagno che aveva un’altra relazione. Come ricorderete senz’altro Roberta è stata fra i primi concorrenti o inquilini della Casa più spiata d’Italia della prima edizione del Grande Fratello 1: ricordiamo alcuni di questi insieme concorrenti. Tra di loro l’indimenticabile Pietro Tarricone, Cristina Plevani (Vincitrice dell’edizione), Marina La Rosa, Rocco Casalino, Sergio Volpini, Salvo Veneziano ed altri ancora.

La Beta ospite di Barbara D’Urso si è mostrata notevolmente cambiata, quasi irriconoscibile potremmo affermare, ha voluto raccontare la fine della sua relazione durata ben sette anni.

Roberta torna in Tv dopo un lungo periodo di assenza. Ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso la Beta racconta la fine della sua relazione a causa di un tradimento scoperto un po’ per caso.

GF 1, Roberta Beta tradita dopo 7 anni torna single: “È arrivato un messaggio da una donna”

Roberta dichiara: “Sono stata tradita, l’ho scoperto con un messaggio sul telefonino e sono letteralmente scappata” con tono pacato, ma allo stesso sostenuto ha aggiunto: “Il tradimento non è questione di corna. È una cosa più profonda. Eravamo nel suo ufficio, stavamo insieme da quasi sette anni. È arrivato un messaggio da una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. C’era scritto Amore mio mi manchi da morire… Ho aspettato che lui tornasse….” racconta la speaker…

Roberta Beta, Roberta Beta tradita, Roberta Beta single,

“Mi ha detto che era solo una sua amica sposata con una figlia“

Una volta rientrato, racconta Roberta, si è difeso: “Mi ha detto che era solo una sua amica sposata con una figlia che gli vuole molto bene. Mi sarei aspettata che mi dicesse ‘Sì, ho preso una sbandata e ciao’ oppure ‘Ho sbagliato perdonami’. Questa è la correttezza…“.