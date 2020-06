Grande Fratello Vip anticipazioni sul cast: parla Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip anticipazioni – Alfonso Signorini, durante una dichiarazione sul suo magazine Chi, ha raccontato numerosi retroscena riguardanti Grande Fratello Vip 5, previsto per andare in onda il prossimo settembre. Il conduttore ha detto di aver già esaminato in sede di provino numerosi vip. Ma ha anche rivelato di aver ricevuto numerose autocandidature. A riguardo ha affermato: “per la prima volta in 20 anni di reality, i Vip, quelli veri, si sono presentati dicendo: Mi è piaciuto quello che ho visto, ho fiducia in te perchè ho visto il tuo sforzo nel raccontare la realtà della persona. E questo li fa sentire più al sicuro“. Ma a chi si riferisce Signorini quando parla di Vip quelli veri?

Le anticipazioni di Signorini sui concorrenti

Il conduttore di Grande Fratello Vip, con la sua affermazione sui personaggi, forse non si è reso conto di aver dato un’anticipazione. Ecco che concorrenti si prospettano per la nuova edizione del reality di Cinecittà. “Posso dire, senza tema di smentita, che si profila un cast straordinario, migliore persino della scorsa edizione, che era già forte“. Lo spoiler di Alfonso Signorini (che stava quasi per soffiare il posto a Barbara D’Urso) fa pensare a nomi di una certa importanza. In poche parole, il GFVip 5 farà impazzire i telespettatori.

Boom di autocandidature per il Grande Fratello Vip 5. Perché?

Un dettaglio che ha sorpreso Alfonso Signorini a proposito del reality, è stato dato dalle innumerevoli autocandidature anche da parte di volti molto noti al panorama televisivo, sportivo, musicale… Cosa che, se confermata, dovrebbe trasformare il longevo reality di Canale 5 in un successo da record in tutta la storia del programma. A tale fenomeno il conduttore ha dato questa interpretazione: “magari i set saranno chiusi, gli stadi non ancora aperti, i concerti annullati. Quindi i personaggi preferiscono investire tre mesi della loro vita in qualcosa di concreto“. Cosa aspettarsi quindi dal Grande Fratello Vip 5?