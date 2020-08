Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, fa emozionare i fan dopo l’ultima puntata, lo rivedremo al timone della prossima edizione?

Temptation Island è finito, giovedì 6 agosto è andata in onda l’ultima puntata. Il conduttore del reality più atteso dell’estate, Filippo Bisciglia, però non ha voluto abbandonare i suoi fan lanciando un messaggio a tutti i suoi follower.

Filippo Bisciglia spiazza tutti sui social

Per il primo giovedì di assenza dal piccolo schermo, il noto conduttore del reality delle tentazioni sorprende tutti e lancia un messaggio spiazzante ai suoi fan, dichiarando: “Buon ‘giovedì sera’ a tutti … io esco niente TV … #temptationisland #nostalgia”. Appena terminata l’ultima edizione dove abbiamo visto entrare in crisi la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane. Nel frattempo i fan più accaniti sono in attesa della prossima edizione del programma in arrivo a settembre 2020. Edizione che vedrà al timone la nota conduttrice Alessia Marcuzzi.