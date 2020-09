L’avventura al Grande Fratello Vip 5 sta per iniziare e i concorrenti della casa sono alle prese con la preparazione delle valigie, anche Maria Teresa…

Gossip, GFVip 5: E’ tutto pronto e fra poche ore le luci e le telecamere si accenderanno e la casa di Cinecittà prenderà vita facendo entrare gli inquilini, gli ospiti Vip che si metteranno in gioco facendosi conoscere e mettendo a nudo le loro personalità nel bene e nel male.

I vip del cast del GF VIP 5, come ormai sappiamo, saranno:

Elisabetta Gregoraci showgirl ed ex m oglie di Flavio Briatore

showgirl ed ex m oglie di Flavio Briatore Fausto Leali , cantante Italiano

, cantante Italiano Enock Barwuah , fratello di Mario Balotelli

, fratello di Mario Balotelli Dayane Mello , modella brasiliana

, modella brasiliana Tommaso Zorzi , ex Pechino Express e Gay dichiarato alla rivista di gossip Chi

, ex Pechino Express e Gay dichiarato alla rivista di gossip Chi Patrizia De Blanck , contessa

, contessa Adua Del Vesco ex di Gabriel Garko e di Massimiliano Morra, anche lui nel cast del GF VIP 5

ex di Gabriel Garko e di Massimiliano Morra, anche lui nel cast del 5 Massimiliano Morra , attore

, attore Flavia Vento , showgirl

, showgirl Matilde Brandi , ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice

, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice Andrea Zelletta ex Uomini e Donne

ex Uomini e Donne Pierpaolo Pretelli ex Velino di Striscia la notizia

ex Velino di Striscia la notizia Venerdì è previsto il secondo ingresso:

Stefania Orlando , conduttrice televisiva

, conduttrice televisiva Paolo Brosio , giornalista e scrittore

, giornalista e scrittore Fulvio Abbate , scrittore italiano

, scrittore italiano Myriam Catania, ex di Luca Argentero e figlia di Rossella Izzo e Vincenzo Catania

ex di Luca Argentero e figlia di Rossella Izzo e Vincenzo Catania Denis Dosio , Youtuber

, Youtuber Francesca Pepe ex Miss Europa e modella

ex Miss Europa e modella Francesco Oppini , figlio di Alba Parietti e Franco Oppini

, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini Maria Teresa Ruta ( conduttrice televisiva) e la figlia Guenda avuta con il giornalista Amedeo Goria.

Gossip, GF Vip 5: Maria Teresa Ruta posta su IG il video della preparazione della valigia, Patrizia Rossetti commenta ironicamente…

Gossip, GFVip 5 Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria

Maria Teresa Ruta si accinge a varcare la porta rossa di Cinecittà ed a iniziare questa nuova avventura insieme alla figlia Guenda Goria come unico concorrente al GF VIP 5. Il tempo stringe e quello che sembrava essere lontano ovvero il 14 settembre (data di inizio) è ormai alle porte. L’ansia, la trepidazione ed altre mille emozioni convogliano nello stato d’animo dei futuri concorrenti del reality e quest’ultimi la condividono con i loro fan attraverso i social.

La Ruta, infatti, appena un giorno fà postava su Instagram nel suo profilo un post anzi un video assai bizzarro che ha conquistato il mondo del web facendo piovere commenti e like. Il video in questione riguarda la preparazione del trolley da portare con se nella casa più spiata d’Italia.

Nel video una serie di abiti e accessori sul parquet (presumibilmente di casa) ed in didascalia una dichiarazione della Ruta: “Quando sei troppo ottimista e pensi che tutto ciò stia in un trolley. Preparare una valigia non è molto diverso dal fare una battaglia. Insomma, non puoi tralasciare niente, devi studiare ogni mossa, ogni singola posizione: da uno spazzolino da denti al piegaciglia…vorrei entrare *uda e con una valigia piena di sogni!“. Patrizia Rossetti commenta ironicamente: “Mi raccomando non lasciare a casa la biancheria !!!!!”.