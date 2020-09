Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5: la verità su Pietro Delle Piane

Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 14 settembre, rompe il silenzio sulla sua vita privata e non solo

Antonella Elia, reduce della partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island che le è costata la “pausa di riflessione” con il compagno Pietro Delle Piane, durante l’intervista per Gente rompe il silenzio proprio sul rapporto con quest’ultimo e affronta anche il tema della sua prossima avventura al Grande Fratello Vip 5.

La showgirl, ancora molto provata dalla spaccatura creatasi nella sua relazione alla fine di Temptation Island, decide finalmente di far sentire la sua voce. Sul rapporto con Pietro Delle Piane dichiara: “Non è cambiato molto rispetto a quello che sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, si…Ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda“. Ma cosa avrà da dire Antonella Elia sulla sua nuova avventura al Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip 5: parla l’opinionista

Antonella Elia è pronta a partire con la nuova avventura che la vede nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip 5. Durante l’intervista per il settimanale succitato, la showgirl, riferendosi proprio al ruolo affidatole afferma: “Il mio ruolo è cogliere pregi e debolezze di chi sta dentro. Amerò e criticherò e, senza scompormi, lo dirò”.

Antonella al Grande Fratello Vip 5: la verità su Pietro Delle Piane

Antonella Elia su Manila Nazzaro “È una persona meravigliosa..”

Durante la sua partecipazione al reality delle tentazioni la showgirl ha stretto una bella amicizia con Manila Nazzaro. Le abbiamo viste più volte scambiarsi confidenze e consigli. Amicizia che sembra continuare anche dopo il reality. Al riguardo, sempre nella lunghissima intervista l’Elia sulla Nazzaro ha voluto rivelare il suo pensiero dichiarando: “È una persona meravigliosa. In grado con la sola presenza di farti sentire amata e accettata“.