Jonathan Kashanian opinionista di “Detto Fatto” di Bianca Guaccero trattato come un assasino.

Jonathan Kashanian, ospite fisso di Detto Fatto, programma di bianca Guaccero, poche ore fa si è sfogato sui social. In particolare sul suo profilo Instagram ha raccontato una disavventura appena visstuta. L’opinionista, infatti, ha raccontato di essere stato trattato malissimo dalle forze dell’ordine, mortificato per più di un ora nonostante avesse ammesso la sua colpa.

Cosa è successo?

Nel suo racconto, tra l’altro molto dettagliato, l’opinionista ha raccontato di essere stato vittima di un duro attacco da parte delle forze dell’ordine. Nello specifico racconta di essere stato alla guida del suo monopattino e ripartito dopo una breve sosta che ahimè gli è costata 10 euro di multa. Jonathan Kashanian senza volerlo è passato con il semaforo rosso.

Jonathan Kashanian su Instagram “Sono stato trattato come un assassino”

Il coach di Detto Fatto (appena conclusosi) è stato fermato all’istante da una autovettura della polizia. Ecco il suo racconto: “Sono stato trattato come un assassino illegale da mettere in galera. Il modo in cui sono stato trattato da una persona più grande mi ha scioccato”.

Jonathan Kashanian agginuge in seguito: “Sono passato con il semaforo rosso ma perché non l’ho visto ma lo ammetto, io mi prendo le mie responsabilità. Ad un certo punto una macchina della polizia inchioda e mi ha messo alle strette“. Ciò che più ha scioccato il nostro opinionista non è stato l’intimidazione della polizia a fermarsi quanto i modi di uno degli agenti. Conclude poi il suo sfogo affermando:”Io mi aspetto dalle persone che hanno quel ruolo che siano più civili nel far rispettare le regole“.

Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio per Jonathan Kashanian (che recentemente ha fatto una rivelazione su Ambra Angiolini) e tutto questo resterà solo una brutta avventura.