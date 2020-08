Eleonora Daniele, da pochissimo mamma di Carlotta, ha risposto ad unaunga intervista sul suo lavoro e la possibilità di avere altri figli

Eleonora Daniele si è rivelata essere una madre dolce e premurosa, la piccola Carlotta ha riempito di gioia lei e il marito, Giulio Tassoni, avranno altri figli? La conduttrice, intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni, non sembra essere molto propensa ad una nuova gravidanza: “In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ha”.

Il ritorno a Storie Italiane: “mi mancherà Carlotta”

Il talk show si è concluso il 25 maggio, poche ore prima del parto di Eleonora Daniele, ma la nuova stagione è già alle porte. La conduttrice non vede l’ora di tornare al timone del suo programma, ma avendo Carlotta ancora molto piccola, dovrà lasciarla a casa durante le dirette. “Mi mancherà moltissimo, ma mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perchè vorrei allattarla almeno fino a dicembre”.

L’instancabile Eleonora verso una seconda laurea

Eleonora Daniele, messo momentaneamente da parte il progetto di avere altri figli, si dedica anche al marito, con cui è stata in vacanza per la prima volta in tre. Ma non mancano i momenti di intimità: “Proviamo sempre a ritagliarci qualche momento solo per noi”, afferma la conduttrice. Ma non è tutto, Eleonora sta anche studiando per una seconda laurea: “sto continuando a studiare psicologia. Vorrei capire meglio gli altri“. Instancabile!