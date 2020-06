Pietro Taricone, 10 anni dalla scomparsa del primo volto di Grande Fratello

Pietro Taricone, personaggio indiscusso della prima edizione del Grande Fratello

La prima edizione del Grande Fratello, indimenticabile. Pietro Taricone è stato un personaggio indiscusso di questa edizione anche grazie alla sua storia d’amore nata dentro la casa con Cristina Plevani ma non solo. Egli, sin dal primo momento in cui è entrato nella casa, ha conquistato oltre al cuore della Plevani anche quello del pubblico a casa e dei suoi coinquilini.

Pietro Taricone più volte aveva reso pubblico il suo sogno di diventare un attore famoso e di partecipare alla notte degli Oscar in smoking accanto alla sua bellissima fidanzata. Sogno che poi è diventato realtà. Infatti, al momento della tragedia era legato sentimentalmente a Kasia Smuntiak, modella ed attrice polacca, dalla loro unione è nata Sophie. Inoltre Pietro era riuscito anche a diventare un bravissimo attore studiando ed impegnandosi come solo lui sapeva fare. Lo abbiamo visto in Distretto di Polizia, Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi, Ricordati di me, Maradona – La mano de Dios.

GF1, Pietro Tarricone dieci anni dalla sua tragica scomparsa

Oggi ricorre l’anniversario di morte di Pietro Taricone, avvenuta il 29 Giugno 2010 a soli 35 anni. L’attore ed ex gieffino restava vittima di un incidente paracadutistico avvenuto davanti gli occhi dell’allora compagna Kasia Smuntiak e della figlia. Ricordato da Salvo Veneziano durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 e da Marina La Rosa, durante una recente intervista rilasciata a Verissimo, dove La Rosa ha decantato le lodi dell’amico scomparso. A ricordarlo a 10 anni dalla morte anche la Smuntiak. L’attrice dichiara, nonostante si sia risposata, di essere ancora super impegnata nella realizzazione del sogno che aveva con Pietro, quello di aprire una scuola in Nepal.