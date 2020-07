Esatto, Montrucchio è stato promosso in prima serata!

Grandi novità e colpi di scena anche per Real Time. Flavio Montrucchio sembra essere diventato il volto di punta della rete diretta da Laura Carafoli , infatti condurrà dalla prossima stagione circa tre trasmissioni. Il conduttore che ha chiuso la quarta edizione di Primo Appuntamento martedì 7 luglio, inizierà in prima serata un nuovo programma. Saranno ben 20 le puntate inedite in prima serata e che copriranno ben 5 mesi di palinsesto nel 2021!

Bake Off – Dolci Sotto un Tetto, ecco la novità!

Il conduttore sarà anche il padrone di casa di Bake Off – Dolci Sotto un Tetto. Il programma verrà trasmesso a gennaio 2021, inutile dire che si tratta di un programma completamente nuovo. Ricapitolando: oltre al riconfermatissimo Primo Appuntamento, come appena detto condurrà la nuova edizione di Junior Bake Off accanto alla versione inedita dal sottotitolo ‘Dolci sotto un tetto’.

Chi è in verità Flavio Montrucchio?

Di sicuro possiamo dire che non gli manca la cordialità, l’ironia o la bella presenza, armi che sa usare a suo favore! Flavio convince anche Real Time tanto da esser premiato dal gruppo Discovery ! Sarà un’estate molto impegnata per Flavio Montrucchio che si appresta a iniziare le registrazioni. Auguri, continua così!