La rivelazione di Andrea Denver che non t’aspetti nella casa del Grande Fratello 2020

News Grande Fratello Vip 2020 Ultima Ora – Le ultime notizie dalla casa del Grande Fratello 2020. Al Grande Fratello Vip dopo le note vicende che si sono succedute in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello, il modello belloccio della casa del GF VIP Andrea Denver fa una rivelazione inaspettata. Nella casa del Grande Fratello Andrea Denver non ha parlato molto della sua vita privata e della sua fidanzata Anna Wolf.

Grande Fratello 2020 – News dalla casa più spiata d’Italia. Settimana molto pesante sotto tutti i punti di vista, tra litigate e confronti aspri, vedi Paola-Antonio, vedi la litigata del pomeriggio di tre giorni fa, e di due giorni fa, fra Valeria Marini e Antonella Elia nella sauna. Denver rivela una cosa che in questo momento non ti aspetteresti mai. Andrea medita in un silenzio rigoroso. La rivelazione di Andrea non arriva in via confidenziale, ma davanti a tutti.

Grande Fratello 2020 News – Andrea Denver ha sussurrato all’orecchio di Antonella Elia qualcosa. Andrea sembra essere abbastanza preoccupato, come se tutto d’un tratto qualcosa offuscasse i suoi pensieri e Antonella Elia sbalordita gli risponde: “Ma và!”. E il modello veronese: “Anche io spero di no”… Cosa avrà detto Andrea, tanto da sbalordire Antonella? Dopo qualche istante.. Andrea Denver va in giardino e a Patrick dice qualcosa sottovoce. Patrick con tono impassibile ma incuriosito allo stesso tempo gli risponde:”Ehhhhhhhhh!! Va beh dai!”

Andrea a dir poco incavolato da questa cosa, risponde a Patrick: “E no!! Importa eccome!!!”. La cosa che ha destato subito i nostri sospetti, è che dopo qualche minuto, nella casa tutti parlavano di questa cosa. Ovviamente gli inquilini si stanno ponendo dei pensieri in merito. Andiamo avanti e cerchiamo di capire che cosa passa nella testa del leone chiuso in gabbia… e la rivelazione che ha fatto.

Grande Fratello 2020 ultima ora – Qui sotto troverete la traduzione del post di Anna Wolf fidanzata di Andrea Denver: “Non avrei mai pensato di dover pubblicare questo, quindi scusa il mio imbarazzo. GF mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non l’hanno mai mostrato. Traduzione italiana nei commenti! #gfvip # gfvip4 #andreadenver“. Questo è l’appello di Anna wolf fidanzata di Andrea Denver.

Nel video Anna Wolf al fidanzato dice: “Ciao Andrea spero che tu stia bene e stia resistendo lì. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia assolutamente che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti.

Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire.

So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo!”.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Non si riesce a capire il perchè ad oggi la produzione del Grande Fratello non abbia mostrato il video ad Andrea Denver!

Dopo il tram tram generale che ha visto gli inquilini sconvolti da questa cosa, Andrea Denver, senza indugiare un solo istante esclama con tono autoritario: “Ho una fidanzata fuori che mi aspetta!!” Detto ciò, questa sera vedremo delle nomination sì, ma non strategiche come le abbiamo viste fino a lunedì passato. Ci saranno delle nomination mirate.