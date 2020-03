Clizia: “Era un matrimonio di solo gossip”

Gossip – Clizia Incorvaia news – ultime notizie – Clizia Incorvaia ospite a Live – Non è la D’Urso di domenica 1 marzo 2020, parla della storia con il suo ex marito Francesco Sarcina. In pasto ai media per la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020 il nuovo amore di Paolo Ciavarro ha dovuto affrontare le 5 sfere. Si parte con l’intervista a una ex amante del leader della band Le Vibrazioni. La donna ha confessato di essere stata fidanzata con Sarcina per 4 anni e di averlo conosciuto quando ne aveva 17.

Clizia Incorvaia Gossip – “Mi sono trasferita a Milano a 18 anni visto che lì c’era Francesco Sarcina, ero molto piccolina lui aveva 38 anni” afferma la donna che continua dicendo di sapere che il cantante era separato in casa e che con Clizia era un matrimonio di solo gossip. “Il 29 gennaio è finita la nostra storia, mi sono illusa e mi ha illusa“.

Clizia:”Mi dispiace, cornuta e mazziata”.

Gossip – Dopo aver ascoltato le parole della ragazza Clizia ha replicato: “Mi dispiace, cornuta e mazziata. Le donne intelligenti si innamorano di persone così. Io sono cresciuta con la legge dell’amore eterno. C’erano tante ragazze giovani che mi mandarono dei messaggi. Io in realtà in questi ultimi due anni, quando scoprii le chat, iniziai un percorso duro diventando insicura e fragile, si insinuò un tarlo. C’ho messo due anni a superare questa cosa, per perdonarmi, lei era una delle tante. Le faceva sentire tutte esclusive“.

Gossip – Ora Clizia è felice. “Adesso vivo una nuova storia con un ragazzo fantastico. Me la merito! Ora voglio concentrarmi su questo periodo bellissimo, voglio vivermi la storia con questo splendido uomo” ha dichiarato a Barbara D’Urso. Ha il suo principe azzurro, Paolo Ciavarro, un uomo d’altri tempi che le ha riportato il sorriso e che di certo non si farà scappare. La Incorvaia è pronta a vivere una storia d’amore indimenticabile non appena Ciavarro uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Il più tardi possibile ovviamente e magari da vincitore.