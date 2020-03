Grande Fratello 2020 News Ultim’ora. Festa compleanno con dedica per la leonessa Licia Nunez

News Grande Fratello Vip 2020 Ultima Ora – Licia Nunez – Le ultime news dalla casa del Grande Fratello. Domenica 1 marzo 2020 è stato il compleanno di Licia Nunez concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice de “Le tre rose di Eva” ha festeggiato i suoi 42 anni dentro la casa più spiata d’Italia. Per lei il GF ha preparato una grande festa che la gieffina ha condiviso con i suoi coinquilini.

Ma nei suoi pensieri non è mai mancata la fidanzata Barbara Eboli. Dal suo “Angelo biondo con gli occhi azzurri”, come ama definirla, proprio ieri, ha ricevuto un regalo accompagnato da due palloncini, che le sono stati consegnati nel confessionale. Poco dopo sul suo profilo Instagram la Eboli ha pubblicato un video con una commovente dedica alla sua Licia.

Grande Fratello 2020 – News dalla casa più spiata d’Italia. Barbara Eboli, in vista della puntata del Grande Fratello Vip di oggi, ha voluto farle giungere una dedica nella speranza che stasera Alfonso Signorini la possa far vedere a Licia Nunez. Il video che recita: “Ciao Licia, oggi è un giorno speciale, sei nata tu. Tantissimi auguri a te che sei così importante per me”. Come sottofondo musicale il brano “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper. A corredare il video vengono mostrate una serie di immagini della coppia. Tra le foto pubblicate non mancano i loro momenti insieme e altri di Licia con i suoi amori a quattro zampe.

Grande Fratello 2020 News – “Buon compleanno Licia, amore mio”, si conclude il video di Barbara Eboli alla fidanzata Licia Nunez, che ha in sottofondo il brano “Sulla terra io e lei” di Riccardo Cocciante. Tantissimi i commenti dei fan della coppia, commossi dalla dedica di Barbara. “Raramente ho visto persone essere amate e abbracciate con tanto affetto nella casa. Sapevo che Licia si sarebbe affermata con tutta la sua eleganza, la sua discrezione e la sua intelligenza. Delicata sempre nei modi e nelle parole. So che magari a te Barbara manca davvero tanto. Ma Licia merita col cuore di andare fino alla fine. Voi siete un esempio per chi vive una storia come la vostra. Un esempio luminoso. Buon compleanno Licia. Di cuore” – scrive una follower.