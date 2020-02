Adriana Volpe pensa a Denver nella casa del Grande Fratello Vip?

G rande Fratello Vip news ultim’ora – Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe si confessa sulle pagine del settimana Chi in edicola questa settimana. In vacanza con la figlia Gisele, spiega perché sia addolorato per l’atteggiamento troppo confidenziale che la moglie tiene nella Casa nei confronti di Andrea Denver.

“Adriana, rispetta il nostro rapporto” afferma Parli. “Al Grande Fratello VIP l’attaccano perchè non ha peli sulla lingua, si batte per le cose in cui crede” aveva dichiarato la settimana scorsa, difendendo la moglie.

Grande Fratello Vip news ultim’ora

Tra Andrea Denver e Adriana Volpe c’è troppa sintonia: scatta la gelosia

Questa volta però il marito di Adriana Volpe sembra essere un po’ preoccupato del comportamento della moglie. Tra Adriana e Andrea c’è una grande sintonia, nonostante la differenza d’età. Tra i due si è instaurata una bella amicizia o qualcosa di più?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ricordiamo che Andrea Denver è fidanzato con l’americana Anna Wolf dove vivono insieme nella splendida Miami e la loro storia d’amore sembra che vada a gonfie vele.

Come è noto a tutte le donne della del Grande Fratello, il gieffino, infatti, respinge i tentativi di abbordaggio delle coinquiline (vedi qui), ma con Adriana sembra esserci qualcosa di speciale. Intanto la gelosia del marito di Adriana Volpe sta prendendo il sopravvento alla razionalità. Cosa succederà?