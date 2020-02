Il gossip di oggi. Sara Soldati non ce la fa più: l’astinenza si fa sentire? E alle gieffine confessa e rivela…

Grande Fratello Vip 2020 News di oggi, 25 febbraio 2020. Anche la bella “influencer” fashionista, Sara Soldati si è messa in fila per lui. Sì anche lei è cotta a puntino! Sara Soldati nel cuore della notte confida il suo piccolo segreto alla gieffine e rivela la sua cotta per il bello e impossibile della casa del GF.

La bella fashionista alle 03,00 circa, rivela alle amiche: Paola Di Benedetto, Asia Valente, Antonella Elia della cotta improvvisa. E dalle gieffine da più tempo nella casa del grande Fratello vip, cerca di capire come conquistare il belloccio. Per una coppia che scoppia forse, ce ne sarà una nuova che catturerà l’attenzione del pubblico.

Grande Fratello Vip 2020: il meeting notturno

Sara Soldati in piena notte, circa alle 03,00 confida alle Gieffine la sua cotta: amore o strategia?

Premesso che non sarebbe la sola ad aver sbandato per lui, la bella Sara Soldati deve stringere i tempi. La domanda di rito, o del caso è la seguente: è cotta, oppure è solo strategia? Già, perchè nella notte appena passata, ha confessato a Paola, Asia e Antonella di avere un debole per Andrea Denver.

Grande Fratello vip: Sara Soldati sferrerà il colpo?

E anche se Sara Soldati tiene conto che il modello è fidanzato, sembra essere decisa ad affondare il colpo. Nel frattempo cerca consigli dalle gieffine. Sara: ” In una settimana come faccio?” replica Paola Di benedetto:” Sé ti piace, nessuno ti toglie la possibilità di provarci nel massimo rispetto. anche se provarci con uno fidanzato è un po un paradosso”. Sara:” Io non sò neanche provarci con un uomo. Sono stata sempre corteggiata”

Grande Fratello Vip news. Da Sara Soladati il gossip di oggi

Il gossip di oggi: Ma Andrea Denver è fidanzato? Antonella ci mette il carico da 11

Asia Valente: “E’ come se io ci provassi con Paolo” Sara Soldati: Sai perchè mi piace? E’ timido. E’ timidissimo Denver, mi piace. ” Asia: “Secondo è innamorato. Ma tanto lui è fidanzato” Antonella Elia si rivolge ad Asia: “Quindi secondo te, Denver non è fidanzato? Asia: Secondo me NO. E non lo farebbe con nessun’altra”. Antonella Elia: Non è che si deve fidanzare in casa. Mica si deve fidanzare”. Asia che lo conosce bene: “Ma lui non si fa sedurre… ma lo avete visto?