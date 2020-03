La rivelazione di Adriana Volpe che non t’aspetti nella casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip – Adriana Volpe – Le ultime news dalla casa del Grande Fratello. Dopo le note vicende che si sono succedute in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello, la conduttrice Adriana Volpe fa una rivelazione inaspettata. Nella casa del Grande Fratello Adriana Volpe ha parlato molto della sua vita privata. Ha ripercorso lo strazio di quando lei e il marito Roberto Parli aspettavano un bambino che non è mai nato. Grande Fratello news – E con gioia poi ha raccontato la bella notizia: “A dicembre 2010 un altro cuoricino ha iniziato a battere. Ma questo cuoricino era più forte, ed è nata Giselle. Io auguro a tutti di provare questa gioia, perché lì capisci che cos’è l’amore assoluto”. Una storia a lieto fine per Adriana Volpe.

Grande Fratello News dalla casa più spiata d’Italia. Nella giornata di ieri tra litigate e confronti aspri, vedi l’ultima litigata di ieri pomeriggio fra Valeria Marini e Antonella Elia, la Volpe rivela una cosa che in questo momento topico non ti aspetteresti mai. Adriana sta meditando da giorni questa cosa. La brutta rivelazione non la fa in via confidenziale, anzì, la esterna davanti alle coinquiline.

Grande Fratello News – Adriana: “Non posso più fare a meno di mia figlia Giselle”. In quanto, la Volpe ha detto chiaramente di voler abbandonare il reality. Se così fosse, un altro pilastro della casa è in procinto di uscire. Staremo a vedere se va in nomination.