Al Grande Fratello VIP tutti ricevono la posta video e affetto da fuori. Perchè il Grande Fratello non ha mai mostrato questo appello di Anna Wolf, la fidanzaata di Andrea Denver?

Grande Fratello Vip News 2020 ultima ora. Le ultime notizie da Anna Wolf la fidanzata di Andrea Denver. Andrea è l’unico concorrente del Grande Fratello Vip a non ricevere messaggi dall’esterno. La domanda sorge spontanea: perchè? La fidanza di Andrea Denver, modella e influencer ha postato questo video (che potete vedere qui sotto), il 27 febbraio 2020. Ad oggi, 29 febbraio 2020, Denver ancora non è a conoscenza di questo video postato dalla fidanzata.

ANDREA DENVER e la fidanzata ANNA WOLF GRANDE FRATELLO VIP NEWS ULTIMA ORA

Grande Fratello ultima ora – Qui sotto troverete la traduzione del post di Anna Wolf: “Never thought I’d have to post this so excuse my awkwardness. GF asked me to send Andrea a video a few weeks ago but they never showed it. Italian translation in the comments!”

“Non avrei mai pensato di dover pubblicare questo, quindi scusa il mio imbarazzo. GF mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non l’hanno mai mostrato. Traduzione italiana nei commenti! #gfvip # gfvip4 #andreadenver“. Questo è l’appello di Anna wolf la fidanzata di Andrea.

Grande Fratello ultima ora – Questa è l’appello che accompagna il video postato su Instagram dalla fidanzata di Denver, Anna Wolf:anna_wolf3

Ciao Andrea

spero che tu stia bene e stia resistendo li.

Qualche aggiornamento su di me:

sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella.

Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia assolutamente che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti.

Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire.

So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo!

Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto.

Ti amo!

Di seguito potete vedere il video integrale posato dalla fidanzata di Andrea Denver e richiesto dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020 che avrebbe dovuto mostrarlo al fidanzato.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Non capiamo per quale motivo la produzione del Grande Fratello, non abbia ancora mostrato il video da loro richiesto ad Andrea Denver! Già la storia d’amore tra Anna Wolf e Andrea Denver è articolata per motivi di lavoro. Vivono in aereo tra l’Itali e gli U.S.A. e si vedono di rado. Almeno una parola di conforto e vedere la ragazza lo tranquillizza un po. Sembra un leone chiuso in gabbia. facciamo qualcosa, affinché Andrea possa vedere la ragazza e rifocillarsi dei suoi pensieri.

Una storia d’amore bella, non pubblicizzata ne sul web dai siti di intrattenimento,gossip, Cronaca Rosa ecc, tanto-meno sulle riviste settimanali. Magari ne gioveranno entrambi.